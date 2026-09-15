Recorte en la economía, inflación estable y ajuste en la cotización del dólar: qué prevén analistas para Uruguay

Los analistas corrigieron a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, al tiempo que mantuvieron las estimaciones de inflación para este año y 2027. Por otro lado, volvieron a recortar sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) correspondientes a setiembre en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP.

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados redujeron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año a 1% (estimaban 1,2% en agosto y 1,3% en julio y en junio). Las proyecciones van de 0,30% a 2,07%.

La nueva estimación del gobierno incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,7% (mismo porcentaje que preveían en agosto, mientras estimaban 1,6% en julio). Aquí las respuestas van entre 1,5% y 2,6%.

La estimación del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezado por Gabriel Oddone es de un crecimiento del PIB de 2,1% para 2027.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,8% (preveían 1,90% en agosto, 1,92% en julio y 1,90% en junio). En este caso, el que estimó menos prevé 1,30% de expansión y el que proyectó más prevé 2,44%.

La proyección del MEF es de una expansión del Producto de 2,4% para ese año.

Inflación prácticamente en la meta del Banco Central

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, mantuvieron sus proyecciones de suba de precios para 2026 al estimar 4,70% en mediana (en agosto preveían 4,70%, en julio 4,77% y en junio 4,93%), con respuestas que van de 4,43% como mínimo a 5,50% como máximo. Es decir, la inflación estaría muy cerca de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,55% (siempre en mediana), mismo guarismo que estimaban en agosto, mientras en julio preveían que lo haría en 4,6% y en junio la proyectaban en 4,59%. Las respuestas van entre 3,6% y 4,90%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a agosto de 2028), los encuestados prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,55%, prácticamente sin cambios respecto a las mediciones anteriores (en agosto proyectaban 4,50% y en julio y junio estimaban 4,51%). Las proyecciones van de 4,20% a 4,9%.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%.

De hecho, en la encuesta, el BCU destacó que “todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política. Aproximadamente el 46% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (4.2%) y el 4.5%, siendo el máximo de 4.9%".

Déficit fiscal y desempleo

En el sondeo de setiembre, los economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP también brindaron sus pronósticos sobre el desempleo y el déficit fiscal.

En cuanto al desempleo los analistas en mediana prevén que en 2026 se ubique en 7,4% de la Población Económicamente Activa (PEA), con una estimación mínima de 7,1% y una máxima de 8,2%.

Para 2027 la estimación en mediana es que el desempleo esté en 7,6% de la PEA (con respuestas entre 7% y 8,7%) y para 2028 la proyección en mediana es de una desocupación de 7,9% de la PEA (con respuestas entre 7% y 8,5%).

Respecto al déficit fiscal, economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén en mediana que sea de 4,5% del PIB en 2026 (con respuestas entre 4% del PIB y 5% del Producto).

Para 2027 proyectan en mediana un déficit fiscal de 4% del PIB (con respuestas entre 3,4% del Producto y 4,79% del PIB) y para 2028 estiman un rojo de las cuentas públicas de 4,1% del Producto (con respuestas entre 3% del PIB y 4,9% del PIB).

¿A cuánto estará el dólar a fin de año?

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que, en mediana, cerrará 2026 en $ 40,50 (en agosto creían que finalizaría en $ $ 40,60, en julio que terminaría en 40,80 y en junio que lo haría en $ 41). La estimación mínima es que el billete verde cotice a $ 40 a fin de año y la máxima es que esté a $ 41.

De esa forma, los analistas prevén que la moneda estadounidense suba 0,70% de acá a fin de año (ayer se negoció en promedio en $ 40,218 a nivel interbancario).

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,40 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,63, en julio a $ 41,85 y en junio a $ 42). Las respuestas van de $ 40,15 a $ 43,11.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,30, según la proyección en mediana de los analistas. En agosto creían que estaría a $ 42,53, en julio a $ 42,73 y en junio a $ 43. Las respuestas van desde $ 41,50 a $ 46 como máximo.

¿Cómo estarán la economía y la inflación en cinco años?

En la encuesta de setiembre, el BCU también consultó a los analistas por sus proyecciones a cinco años. Para el caso del PIB prevén en mediana que aumente 2% (con respuestas entre 1,3% y 3,1%).

Sobre la inflación, los economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP estiman en mediana que será de 4,5% (en la meta del BCU), con respuestas que van de un mínimo de 3,5% a un máximo de 6,25%.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, BTG Pactual, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Nobilis, Pablo Moya, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander y Scotiabank.