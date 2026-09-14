Lavado de activos: nueva normativa exigirá más procedimientos para contadores y la Senaclaft ajusta su reglamentación

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) avanza en la reglamentación de la nueva ley de prevención del lavado de activos e incorporará propuestas realizadas por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), en particular sobre los aspectos vinculados con debida diligencia, controles reforzados y operaciones en efectivo.

Representantes de ambas instituciones se reunieron para analizar las dificultades que puedan surgir para los profesionales a partir de la aplicación de la normativa e intercambiaron sobre las propuestas presentadas anteriormente por el CCEAU.

La representante del CCEAU ante la Senaclaft, Cristina Freire, explicó que la institución trabaja sobre estos aspectos desde la aprobación de la nueva ley. “Realizamos una serie de sugerencias respecto a lo que es la debida diligencia intensificada, sobre los movimientos en efectivo y otros planteos que han sido tomados en cuenta en el borrador del proyecto”, señaló.

Desde la Senaclaft confirmaron que parte de los comentarios del Colegio fueron incluidos en la nueva versión del proyecto de decreto.

Cristina Freire. Foto: Cceau.

El asesor de la Senaclaft, Daniel Espinosa, explicó que esta segunda instancia tuvo como objetivo realizar una devolución a la institución respecto de los planteos realizados previamente. “Algunos de los comentarios recibidos están incorporados al nuevo texto que vamos a enviar”, confirmó.

Espinosa señaló, sin embargo, que la reglamentación todavía no está cerrada y que resta una nueva ronda de intercambio antes de alcanzar la versión definitiva.

Más procedimientos para los contadores

Uno de los aspectos planteados por el Colegio refiere a las obligaciones que recaerán sobre los profesionales alcanzados por la normativa.

Freire explicó que el alcance de los contadores como sujetos obligados no cambia sustancialmente respecto del régimen anterior. El profesional queda comprendido, entre otros casos, cuando realiza auditorías o informes de revisión limitada que superan determinados umbrales.

“Eso sigue estando claro, tanto en la ley anterior como en la actual”, indicó. Sin embargo, la nueva normativa sí implicará una mayor cantidad de procedimientos y responsabilidades para los profesionales comprendidos.

Sede CCEAU. Foto: CCEAU.

Según Freire, los contadores deberán revisar sus mecanismos de trabajo, capacitar a sus equipos y mantener la documentación necesaria para acreditar los controles realizados. "Como sujetos obligados tenemos un poco más de trabajo”, afirmó.

La representante del Colegio señaló que la implementación de la ley también obligará a reforzar la capacitación de los profesionales. En ese sentido, adelantó que el CCEAU continuará organizando instancias de formación para sus socios.

Diálogo entre el CCEAU y Senaclaft

Freire destacó el intercambio que el CCEAU mantiene con la Secretaría durante el proceso de reglamentación y valoró que los profesionales hayan tenido la posibilidad de plantear sus observaciones antes de que se cierre el texto.

“Siempre nos sentimos bien con la Senaclaft porque tenemos un diálogo abierto, y nos escuchan”, afirmó.

La representante del CCEAU aclaró que no todas las propuestas realizadas por la institución necesariamente son aceptadas, pero sostuvo que existe “una muy buena relación” y que el intercambio forma parte del proceso de elaboración de la normativa.

Por su parte, Espinosa sostuvo que la nueva reglamentación no debería generar un incremento generalizado de costos para los profesionales alcanzados.

Daniel Espinosa, extitular y actual asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Foto: Leonardo Mainé.

Incluso señaló que algunas de las modificaciones y flexibilizaciones previstas podrían reducir determinadas cargas administrativas frente al esquema actualmente vigente.

El proyecto de reglamentación continuará ahora en revisión y tendrá una última instancia de intercambio con los sectores involucrados.