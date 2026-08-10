Eliminar el efectivo para frenar el crimen organizado y la advertencia por el avance de los préstamos "gota a gota" en Uruguay

El director de CashTracker y exintendente de Análisis Operativo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Perú, Daniel Linares, habló en entrevista con El País sobre la eliminación del efectivo, el combate al crimen organizado y la propagación de las maniobras de estafa y violencia que viene "bajando" en la región. El especialista en crimen financiero, lavado de activos, blockchain y criptoactivos aseguró que, en tanto los criminales "se bancaricen, van a tener el riesgo de que las autoridades los detecten" y que, ante riesgos de pérdida de libertad, hay que sopesar la seguridad en lugar del uso del dinero en efectivo.

Aquí un resumen de la entrevista realizada en el contexto de la 14ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas (CPLD América, organizado por BST Global Consulting.

―Hoy casi todo deja un rastro, ¿qué implica eso?

―Así es (pero), si usan efectivo no hay rastro. Te pongo en contexto, todas las organizaciones criminales buscan algo, el que trafica con armas, el que trafica con drogas, el corrupto, el sicario, lo que quiere es plata. Toda la lista de delitos que hay en el Código Penal, la gran mayoría son delitos para obtener dinero. Entonces, ¿y qué es lo que ellos prefieren? Obtener dinero en efectivo, porque el efectivo no deja rastro.

En tanto ellos se bancaricen, van a tener el riesgo de que las autoridades los detecten. Entonces, el problema en gran parte de los países ahora es el efectivo.

Pongo algunos ejemplos que sustentan por qué el problema es el efectivo y hablo del caso peruano, que no es ajeno a la región. La minería ilegal, que es un delito propio de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, en algo de Bolivia, cuando se detecta que ese oro que fue extraído ilícitamente del país es exportado, inmediatamente se activan las alertas y hay que ver porque ese oro sale, pero entra dinero. Viene una transferencia desde la India o desde Emiratos Árabes que son los que compran ese oro de origen ilegal. Y la potencia investigativa de las unidades de inteligencia financiera es seguir el dinero, entonces, una vez que llega la transferencia de dinero a la cuenta de la empresa exportadora, normalmente estas empresas que exportan oro son compañías de fachada, que se arman de manera temporal. Entonces, la transferencia llega a su cuenta y la UIF sigue para ver quién termina con el dinero finalmente y esta gente retira el dinero en efectivo en lugares donde justamente está el problema de la minería ilegal.

Por tanto, la UIF no puede llegar a los que extraen el oro, no puede llegar a los capos de esa organización porque usan efectivo.

Obviamente porque ellos prefieren que la plata se les dé en efectivo y de hecho, es una modalidad porque hay empresas que se prestan para pagar esas coimas, giran cheques a nombre, por ejemplo, de personal de confianza de la empresa. Porque el efectivo también va de la mano con la informalidad, entonces, en temas de construcción, a veces los pagos son en efectivo. Entonces, a este señor le giran el cheque, va al banco y lo cobra, esta persona de confianza de la compañía y le ingresan 1.000.000 de soles. Regresa a la empresa y comienzan a desfilar los funcionarios públicos: "500.000 para ti, 500.000 para ti", en una lonchera, en los tubos de planos de construcción, dinero en efectivo.

Hay zonas mineras en Perú y hay gente conocida, empresarios. Son también informales y son conocidos por los delincuentes. Entonces, un día lo agarran mal parado y lo secuestran. Llaman por teléfono a la familia y les piden 500.000 soles, es un tema más sanguinario porque le cortan los dedos, para meterle más presión.

―Más violencia.

―Sí, más violencia y la familia con desesperación va al banco, saca sus 500.000 soles en efectivo y se lo entrega a un emisario, dinero en efectivo. Otros casos. Hay un caso de subvaluación aduanera. Es, por ejemplo, acá en Uruguay si alguien importa cosas de China, ¿no? Tiene un embarque y le cuesta US$ 1.000.000, pero lo declara a la agencia aduanera a US$ 200.000. Entonces ese gap (esa diferencia) que no declaró de US$ 800.000, no lo declara porque falsifica facturas, pero cuando entra la mercancía, ya ellos lo venden al precio real, pero sin factura, o sea, todo informal. En Perú, se llama venta negra. Pero eso lo venden en efectivo. A tal punto de que una señora que se llamaba la “Reina de la subvaluación”, le encontraron en su domicilio cerca de 8.000.000 de soles en efectivo (más de US$ 2.000.000).

Ahora bien, hay una gran extorsión. Actualmente, ha habido organizaciones en Perú que se han desarticulado justamente por seguir la ruta del dinero, porque el estacionador decía: "Todos los días vas a depositar US$ 10 una empresa de transporte que tiene 40 buses”. O sea, US$ 10 por 40 buses son US$ 400. Todos los días a un monedero electrónico que, en realidad, es una cuenta bancaria. La UIF detectaba esa manera, seguían el dinero y llegaban al responsable.

―Como eran montos tan chicos ¿no se iban a dar cuenta?

―Sí, los bancos no se van (a dar cuenta) porque es imposible. Tenía que armarse desde la denuncia que recibía la UIF hasta llegar al titular final. Y así se han desarticulado algunas. Pero ya les han dicho a los extorsionados, a las víctimas, “ya no me pagues el dinero, voy a venir para que me lo den en efectivo”.

―Ese efectivo, ¿qué es lo que puede conseguir? Los montos que manejan no son bajos. Son US$ 100.000, US$ 1 millón o más. Entonces, cuando tenés que mover todo ese dinero, pensarlo en efectivo, ¿qué es lo que pueden comprar?

―Esa es una buena pregunta, porque esta gente vive el día a día, vive el efectivo, o sea, esto alimenta más la misma informalidad que hay en Perú.

Daniel Linares, director de CashTracker y exintendente de Análisis Operativo de la UIF de Perú. Ignacio Sánchez.

Si se quiere comprar un carro, no va a comprar uno nuevo porque si va con el efectivo, el dealer del auto lo va a reportar, ellos buscan el auto de segunda, tratan de encontrar a la gente que vende su carro, además lo vende en US$ 15.000 de segunda, otro viene ya con US$ 26.000 pero en efectivo, ahí no hay ningún sujeto obligado en el camino y se lleva su carro. Y le deja el problema al que se lo compra.

Esta gente no se va a comprar casas, porque son criminales. Entonces, sí, el efectivo es una buena forma, uno, de no dejar rastro. También existe la parte de pitufeo, ¿no? O sea, si quieres meter en una cuenta, la vas metiendo poquito a poquito.

―Y más todavía cuando, por ejemplo, hablaban de algunas cuentas en el mercado negro, con su mercado de cuentas mula.

―Exactamente. Las cuentas mulas (una cuenta bancaria usada por delincuentes para recibir dinero de estafas y transferirlo rápidamente) les dan absoluta opacidad, porque la mula es una persona de una modesta capacidad económica que está pasando por la calle y le dicen “te doy US$ 100, pero abre una cuenta y me entregas a mí la tarjeta y el token”. Entonces, ya es la organización la que maneja esa cuenta y así tienen varias. Y lo "pitufean" (dividen una gran suma de dinero en partes pequeñas) para evitar los controles de los bancos, entonces ese efectivo que han hecho ellos lo empiezan a ingresar poco a poco (al sistema).

Entonces, el minero ilegal. Cuando quiere transferir o quiere sacar el dinero no va a poder y va a tener que transferir a su proveedor. Y así va a llegar hasta el que saque el oro ilegal o quien financia. Es en el caso de dinero ilegal. En el caso de corrupción, cuando una empresa, tipo las de Odebrecht, quiere pagar una coima, le va a tener que pagar a una cuenta bancaria. ¿El funcionario le dará una cuenta bancaria? Ha pasado.

―Bueno, no se cuidan tanto tampoco, se creen impunes.

―Exactamente, pero bueno, esto poco a poco ha venido cambiando. El corrupto no va a dar una cuenta bancaria, porque se va a generar más riesgo de que la gente pueda entrar. En el caso de extorsión, te van a llamar: “tengo a tu familiar, 500.000 soles". Aquí es una cuenta porque no hay efectivo. ¿El extorsionador le dará una cuenta bancaria? Ni hablar, no se la va a dar.

―A menos que sea una cuenta mula.

―Pero igual, si se bancariza se puede llegar porque la va a tener que sacar.

―Y la va a tener que mover.

―La va a tener que mover. Una vez que entra al sistema financiero ya se puede trackear. Igual, con la "señora de la subvaluación", o sea, no va a poder vender su mercancía que entra subvaluada porque no hay a quién le pague en efectivo. Y así, en el caso de la extorsión de ahora, que están pidiendo que paguen en efectivo, ¿por qué? Porque cuando lo bancarizan se les detecta. Así hay otras bondades del sistema. Más en Perú que en Uruguay porque el nivel de informalidad en Perú llega a cerca de 70% y la bancarización hace que la gente se formalice. Esa es una bondad de la bancarización, de la eliminación del efectivo. También hay bandas en Perú que le llaman los “marcas”, que están ahí en los bancos sentados a ver quién saca dinero en efectivo. Si ya nadie puede sacar dinero efectivo, ¿a quién van a asaltar?

Y hay otro más que son los falsificadores de billetes, ya no van a tener qué falsificar porque no va a haber billetes. Hay varias bondades colaterales del tema. Regresando al tema de la extorsión, en el evento que he participado, tuve la oportunidad de traer un delito que viene moviendo en la región, como un virus traído desde Venezuela, por Colombia, por Ecuador, pasó por Perú, Chile. Digo “pasó” pero sigue ahí y sigue creciendo. Viene llegando para acá. Hablo de las extorsiones a los comerciantes, a las tiendas, a las barberías, a las empresas de transporte. No solamente es una organización, porque a una misma empresa pueden venir tres organizaciones y todos le cobran. No reclaman “no, ya estoy pagando al otro”. Las muertes se ven a diario, es una figura que hasta hace dos años no se veía, ahora ya se ha normalizado. Al comienzo, ellos exigían que se paguen, daban el número, porque el número telefónico está asociado a una cuenta y el dinero se iba así. Después ellos migraron a los QR y estos eran brindados por una facilitadora de pagos, una pasarela. Ya cuando la víctima hacía la operación no aparecía el nombre, el número, aparecía la pasarela, entonces esa plata iba para una casa de apuestas. En la casa de apuestas ellos tenían otra cuenta mula, entonces ¿a cuántas etapas había que llegar? Así es la sofisticación financiera de esta gente. Mientras más productos financieros hay, más facilidades para la población, también hay más facilidades para ellos.

Ese problema está en la región, se ve cuando se bancariza y es un problema que también lo tiene Uruguay, son las criptomonedas.

En el caso del Perú, hay un primer frente que son las cuentas mulas que reciben el dinero de la extorsión. Ellos le pasan a otros que son una especie de consolidadores. Todas las mulas pasan a unos que ya comienzan a administrar el dinero. Y esta segunda fila, contacta a los famosos P2P (peer to peer, de par a par). O sea, tú dices, "¿Quieres comprarme un USDT a un P2P? Tienen cuenta en un banco, pero ellos ni saben, no tienen un sistema de prevención para ver a quién le compran, a quién le venden criptoactivos, y les venden. ¿Y qué hacen? Ese dinero fiat que se convierte en criptoactivos va a una wallet de la organización. En el caso de Perú, esas wallet eran administradas desde Chile. El tren de Aragua está en toda la región, y en Chile ellos hacían lo mismo, pero en el sentido inverso en Venezuela, buscaban un P2P en un banco venezolano y convertían el cripto, que se había originado en extorsión a comerciantes peruanos y lo convertían en bolívares y la plata se iba aquel día. Todo en un solo día. Toda la plata que se roba de Perú termina en Venezuela.

―Cuando uno piensa en El Salvador, en su intención de empezar a utilizar criptomonedas, ¿eso no genera algunos riesgos para poder transaccionar monedas fiat, para esto mismo? Pensando en el riesgo de que un Estado esté trabajando con una USDT u otro tipo de cripto. ¿Ahí no hay un riesgo también si bancarizás todo?

―Sí, por supuesto.

―Porque ahí sería el efectivo de lo digital.

―No, porque el criptoactivo es más transparente o más rápido de trazar que incluso el sistema financiero, porque la blockchain es pública. Si tú tienes una wallet puedes trazarlo y sabes si va a una PSAV (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales). Supongamos que va a Binance. La autoridad le pregunta “¿qué pasó con esos criptoactivos?”. Ellos te lo trazan y lo hacen rápido, en 24 horas.

―Ahí se tiene que generar que las distintas plataformas puedan transaccionar con el banco, porque no todos los bancos transaccionan con criptoactivos, para poder trackear esos movimientos. Además, también la plataforma tendría que ser lo bastante transparente como para proveer esa información.

―La experiencia que hemos tenido en Perú ha sido, incluso estas PSAV, proactivas. Habíamos identificado que ya había una billetera, no fue un caso de extorsión, fue un caso de estafa. El caso era de cerca de US$ 8 millones. En Perú no funciona Binance, no funciona como persona jurídica, pero sí está la plataforma, cualquiera puede entrar. Y le dijimos: “primero pasa por inscribirte como una autoridad en tu país". En esa época, hace dos años yo era intendente de análisis operativo de la UIF en Perú. Me suscribí. Porque hay una parte que tú pones en Binance, law enforcing te aparece un enlace solamente para autoridades. Entonces, te suscribes y les haces una validación. Yo recuerdo que la gente del HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) que está en Perú me llamó, me han llamado de Binance para confirmar y ya les dijimos que te conocemos. Entonces, a partir de ahí te dan un usuario en una plataforma que se llama Codex. En Codex tú solamente pones el número de billetera, del wallet, o el hash de la operación, también le puedes dar un teléfono, un email, varios datos para que ellos identifiquen si es su cliente, Y a partir de ahí ellos te dan todo el estado de cuenta y te dicen a dónde se fue.

Entonces ese análisis que normalmente lo hace el analista en el sistema financiero preguntándole a los bancos, todo ese recorrido te lo hacen ellos. Es más rápido. Y después finalmente había dinero en esas cuentas, en esos wallets, y le dijimos nosotros, como UIF, en Perú, podemos congelar fondos y queremos congelar esos criptoactivos. “Ah, no hay problema. Envíeme un email nada más”. Un email, obviamente con un oficio, y el juez cuando la UIF en Perú congela, tiene 24 horas para avisarle al juez si lo ha congelado y este es mi sustento. El juez dice, "Ah, okay, va, te lo convalido. Te lo mandamos y se convalida".

Entonces, la experiencia que he tenido en casos de criptoactivos ha sido genial con las pesadas. Estoy hablando de Binance, de Coinbase, Tether y otra . Incluso, tal es así que Tether es un emisor. O sea, de Binance nos dijeron, "Mira, los criptos han ido a una billetera descentralizada y están ahí”. Le ponías un warning a esa billetera para ver cuando hay un movimiento, pero estaba la plata ahí. ¿Y qué cosas habían ahí? USDT. Tether. Entonces le dijimos “Criptoactivos tuyos. ¿Los puedes congelar?”. (Respondieron) “No, no puedo congelarlos. No tengo la administración. Pero lo que sí puedo hacer es inutilizarlos”. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a su wallet, pero no voy a sacarlo, no lo va a mover porque yo los administro. Y lo hicimos.

La diferencia de lo que es Binance y Coinbase, tú le puedes decir ahí a esos criptos que vayan a la billetera de la autoridad. En Perú está Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados), que administra los bienes incautados. Pero eso es otro problema porque Pronabi no tiene wallet. Y cuando le dijimos que abra un wallet dijeron “¿Qué es eso?”. O sea, ves temas de sistemas o el law enforcement de la región no está preparado y ahorita se está preparando para eso.

Finalmente, en el caso de Coinbase por un tema de política interna o cambio de administración, dijeron, "No, todo lo que está congelado, bloqueado, conviertelo en fiat y mándaselo a la agencia". Entonces, ahí nos dieron 2 millones. Pero Binance sí lo tiene así, porque ellos no quieren cambiarlo porque dicen, "Si lo cambiaste, esto subió”, entonces te lo envío como está, o sea, como cripto.

En ese caso, todavía está en una posición de bloqueo, si no me equivoco, o inmovilización. Porque la UIF llega hasta un punto y le da la posta a la fiscalía. Y la fiscalía es la que continúa. Entonces, la fiscalía sacó un documento del juez que era inmovilización, porque no había cómo recuperarlo, entonces ya tengo ahí hasta que solucionen el problema del país.

―¿Cómo incide la informalidad laboral del país? Pienso, por ejemplo en quienes viven de trabajos informales y utilizan principalmente efectivo, pero no necesariamente tienen ninguna vinculación con el lavado de activos. Si se busca reducir el uso de efectivo, ¿cómo se puede integrar a esos trabajadores al sistema financiero sin generarles costos que terminen perjudicándolos?

―Hay varios puntos. El primero, es que es el momento, porque la gente está asustada, porque justamente son los extorsionados, los informales. Entre esconderse del Estado para que no les cobren impuestos, se encuentran con esas organizaciones que les extorsionan. Ese cambio normativo que es de orden financiero, tendría que estar en un paquete de leyes de lucha contra la criminalidad. Ese es un primer punto.

Un segundo punto, el que te lustra los zapatos, el que te pide limosna en el Perú en la esquina está con su QR porque tiene un monedero electrónico, o sea, todos tienen. Todos tienen. Donde sí todavía hay un punto por mejorar es en lugares más alejados. En la montaña. Pero aún así, nuestro Banco Central de Reserva tiene un proyecto, que se llama BiPay. El BiPay es un monedero, pero que no funciona con internet, solamente con la señal misma del celular y con mensaje de texto. O sea, tú vas a la compañía de teléfono y le compras, "Oye, dame US$ 200 en créditos” y con esos dólares los manejas en tu moneda. Y ese piloto que hizo el Banco Central de Reserva funcionó bien. En este momento, están en un momento de evaluación para ver resultados, para ver si ya sacan su moneda. Que no es una criptomoneda porque la criptomoneda en realidad la emite un privado. Es la moneda digital, pero del Banco Central. O sea, tiene el respaldo del Banco Central.

La buena noticia es que el sistema ya está listo. Los bancos, el Banco Central de Reserva, está la plataforma. Pero hay un punto importante. Dices esta modalidad tiene un paquete, ¿no? Mi opinión es que le tienes que bajar un punto por lo menos al IVA. Porque todo el mundo va a entrar, algún sentido, y los bancos tienen que bajar sus comisiones, porque ellos también se van a beneficiar, porque más se bancarizan, más comisiones.

Entonces, yo creo que tiene que ser un conjunto donde el Estado tiene que sentar, venga la superintendencia de bancos con todos sus bancos. Vamos a hacer esto y tú tienes que hablar con los bancos para que bajen todos. Y ven la autoridad tributaria o Ministerio de Economía y “la gente se va a formalizar, se va a bancarizar y por tanto, definitivamente van a aumentar la recaudación. Hay que bajar un punto. Hay que medir esa situación”. Y en los lugares alejados, alejados del Perú, puede ser que ahí hay una excepción que sí puede haber un poco de efectivo, ¿pero qué tanto?. O sea, yo lo que haría inicialmente, bajaría todos los billetes de alta denominación.

Daniel Linares, director de CashTracker y exintendente de Análisis Operativo de la UIF de Perú. Ignacio Sánchez.

En Perú, el billete más alto de denominación es de 200 soles y 200 soles son menos de US$ 60. O sea, yo me borraría el de 200, el de 100, el de 50 hasta el de 20, me quedaría con el de 10. O sea, el que quiere sacar efectivo que le cueste. Yo comenzaría así poco a poco, que a la gente le incomode el billete. Que hasta tenga que irse a usar su celular.

―Igual también tendrías que proveerle algún tipo de sucursal del banco medianamente cerca, porque no tienen dónde recurrir en caso de algún tipo de emergencia. Porque, por ejemplo, te roban el celular, quedas muy expuesto y no podés transaccionar.

―El robo de celular, ya que lo nombras. El ladrón cuando se lo vende a otro va a tener que estar bancarizado.

―O se regresa al trueque.

―(Se ríe) Van a regresar al trueque. Es cierto.

―Escuchaste que las propias autoridades de la Secretaría Antilavado de Uruguay, decían que solamente cinco personas se encargaban de la investigación...

―Bueno, en Perú también. Yo dirigí a un equipo de 30 personas. Hubo algunos cambios cuando yo salí y ahora son 15. Cuando eran 30 personas veíamos de todo. Ahora 15 solamente en informes. Para la cantidad de extorsiones que hay todos los días es imposible, o sea, no lo pueden hacer. Hasta junio del año pasado, habían 12.000 denuncias por extorsión. No sé si a Uruguay ya llegó la extorsión. ¿Ya llegó el "gota a gota"?

―Sí, ¿cómo evolucionaron los préstamos "gota a gota"?

―Evolucionó con que llegaron los aplicativos (aplicaciones para celular). Que es el gota a gota digital. Hay un bueno, sale publicidad en Facebook. “Te prestamos plata a sola firma”. Entonces un aplicativo “X” te presta. Bajas el aplicativo, ¿cuánto quieres? 500 soles, (lo depositan) en tu cuenta. Pero cuando bajas el aplicativo te pide varias licencias para acceder a tus fotos y entonces en letra chiquita que te ponen los contratos, te ponen los intereses abusivos, penalidades y ya te están diciendo "falta pagar", "ahí está en el contrato, mira". ¿Y qué hacen? Como ya tienen tus contactos y tus fotografías comienzan a mandar a tus contactos y a extorsionarte de esa forma (para desacreditarte).