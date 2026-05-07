Lavado en Uruguay: Banco Central destaca que hay "mayor percepción de riesgo" entre operadores del sector inmobiliario

En 2025 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo aumentaron 12% y marcaron un nuevo récord, al totalizar 1.086, frente a 964 de 2024 (el anterior máximo histórico), según había adelantado El País el pasado 21 de marzo en base a la Memoria Anual 2025 y Plan de Actividades 2026 de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU). Ahora, el BCU divulgó la Memoria Anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU que dio otros detalles y advirtió a varios sectores porque los ROS están por debajo de lo que deberían.

A su vez, "los requerimientos de información cursados por las autoridades judiciales uruguayas han aumentado un 33% en comparación con el año anterior (para totalizar 144). Por su parte, los requerimientos de información realizados por las unidades de inteligencia financiera del exterior se mantuvieron estables respecto del año 2024 (38 frente a 37)", indicó la Memoria Anual de la UIAF.

El BCU evaluó que "en el periodo 2021 a 2025 los sujetos obligados del sector financiero presentaron casi el 92% de los reportes totales. De acuerdo con la información que consta en las Memorias de actividades respectivas, en el quinquenio finalizado en el año 2020 (2016 a 2020) el sector financiero representaba el 78% de los reportes totales presentados por los sujetos obligados en ese periodo".

"Si se comparan los años 2021 y 2025, la cantidad de reportes presentados por los sectores financiero y no financiero aumentaron en términos absolutos, incrementándose el peso relativo del sector no financiero en la cantidad de reportes totales, pasando del 4,8% en el año 2021 a casi el 10% en el año 2025. En este último año continuó la tendencia creciente de los reportes presentados por el sector no financiero a partir del año 2022. La mayor participación del sector no financiero en la cantidad de reportes presentados ocurrió en el año 2019, cuando representaba en el entorno del 20% del total de reportes", indicó el BCU.

"Si se considera el último año, los reportes del sector financiero aumentaron en el entorno del 11% con respecto al año anterior (al totalizar 973), mientras que el sector no financiero incrementó sus reportes un 27% en ese año" (para un total de 107), añadió.

Lavado de activos. Foto: Archivo/El País

El BCU puntualizó que "dentro del sector financiero, las entidades que registran un mayor incremento porcentual en el año 2025 son los intermediarios de valores (con 22 ROS), las empresas de servicios financieros y casas de cambio (con 12 ROS), y los procesadores y adquirentes de medios de pago (con 12 ROS)".

"Los bancos y las instituciones emisoras de dinero electrónico representan casi el 91% de los reportes totales presentados en el año 2025 por el sector financiero (con 765 y 118 respectivamente). Las instituciones emisoras de dinero electrónico registran un incremento sostenido en la cantidad de reportes presentados desde el año 2021, lo cual refleja el desarrollo de la actividad de las instituciones que integran el sistema de pagos en los últimos años", explicó el documento.

"En el sector no financiero, los escribanos (37 ROS), los casinos (22 ROS), las inmobiliarias, los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras (15 ROS), representan casi el 70% de los reportes del sector en el año 2025", añadió.

"Se destaca que los reportes presentados en el año 2025 por los sujetos obligados del sector no financiero que participan en el negocio inmobiliario (escribanos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios y empresas constructoras), explican casi la totalidad del incremento de la cantidad de reportes registrado por ese sector en comparación con el año 2024", remarcó el BCU que en documentos anteriores había cuestionado a estos operadores.

"Esta situación evidencia una mayor percepción del riesgo de parte de esos sujetos obligados, resultando consistente con la identificación de las actividades inmobiliarias como una de las de mayor riesgo en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos efectuada en el año 2022", agregó.

Lavado de dinero. Foto: Archivo El País

Reportes a la Justicia penal

En 2025, "como resultado de los ROS recibidos, las investigaciones de oficio iniciadas y los análisis complementarios realizados por los analistas de la UIAF, se puso en conocimiento de las fiscalías la información relacionada con ocho casos en los que se detectó la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas. Estos casos puestos en conocimiento de las fiscalías contenían la información proporcionada en 13 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y una investigación de Oficio", señaló la Memoria Anual de la UIAF.

"Asimismo, y al amparo del artículo 24° de la ley 19.574, durante el año 2025 la UIAF adoptó una resolución para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos. Las medidas preventivas adoptadas por la UIAF fueron puestas en conocimiento de la justicia competente, quien posteriormente confirmó la medida adoptada por la UIAF. En el marco de esa potestad, la UIAF inmovilizó preventivamente un monto de US$ 160.000", añadió.

En tanto, en el año 2025, las solicitudes de cooperación y/o asesoramiento que la UIAF recibió de las autoridades judiciales uruguayas se incrementaron un 33% en comparación con el año anterior para totalizar 144.

"Estas actuaciones comprendieron, dependiendo de lo solicitado por las Fiscalías (o el juez actuante en cada caso, según corresponda), desde el asesoramiento en la materia de su competencia o la búsqueda y análisis de información financiera de las personas o empresas involucradas, hasta la participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con otros organismos nacionales -tales como Policía, la Senaclaft, DGI, etc.- en casos relacionados con el lavado de activos y sus delitos precedentes", indicó el BCU.

A su vez, "en el año 2025, se recibieron 38 solicitudes de información de unidades de inteligencia financiera del exterior, mientras que se efectuaron cinco pedidos de información a contrapartes en el exterior", señaló la UIAF.