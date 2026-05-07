El debate sobre impuestos sigue en Uruguay, pero ¿qué tan alta es la presión fiscal comparada con otros países de la región?

La discusión sobre impuestos en Uruguay sigue arriba de la mesa en el Frente Amplio, el Pit-Cnt y centros de estudios, pese a que el gobierno de Yamandú Orsi ha remarcado que no prevé más cambios tributarios a los que ya incluyó en la ley de Presupuesto el año pasado. El debate sobre una sobretasa del 1% en el Impuesto al Patrimonio al 1% más rico del país, el IVA Personalizado, entre otros ha estado en la opinión pública. En cualquier caso, los planteos son para aumentar la presión fiscal que tiene Uruguay. Ahora, ¿qué tan alta es la presión fiscal en Uruguay comparada con países de América Latina y el Caribe? La respuesta está en un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026 de la OCDE mide la presión fiscal mediante la relación entre la recaudación por impuestos y contribuciones a la seguridad social y el tamaño de la economía, es decir el Producto Interno Bruto (PIB).

La presión fiscal de Uruguay era de 26,6% del PIB en 2018, se redujo a 26,1% del PIB en 2019, volvió a 26,6% del PIB en 2020, se redujo a 25,9% del Producto en 2021, aumentó a 27% del PIB en 2022 y volvió a crecer en 2023 a 27,2% del PIB y prácticamente no se movió en el último año de la administración de Luis Lacalle Pou que es hasta donde llega el informe.

La OCDE afirmó que "para financiar sus programas de desarrollo, las administraciones de esta región tienen que aumentar el gasto público y movilizar más recursos. Es esencial disponer de sistemas tributarios más justos y eficientes: los reducidos ingresos tributarios limitan la capacidad estatal para responder a las demandas de la ciudadanía y mejorar los servicios públicos. Asimismo, mediante el reequilibrio de la estructura tributaria para no seguir dependiendo de los impuestos al consumo y del Impuesto de Sociedades (IS) y la promoción de la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la región podría seguir reduciendo las desigualdades y minimizar las distorsiones que restringen la iniciativa empresarial".

"También se necesitan reformas tributarias para fomentar una transición verde y justa. En muchos países de América Latina y el Caribe, se requiere un pacto tributario más sólido entre la administración, la ciudadanía y el sector privado, que garantice el respaldo político necesario para sostener dichas reformas a lo largo de lo que se prevé será un proceso prolongado", añadió.

OCDE. FOTO: Archivo.

Por eso, enfatizó que "el informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026 proporciona una base única para llegar a dichos pactos tributarios, al servir como pilar para emprender análisis detallados de las políticas tributarias de los países y también como punto de partida común para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades en toda la región".

¿Qué muestran los números sobre la presión fiscal?

"La recaudación tributaria como proporción del PIB de la región de América Latina y el Caribe osciló entre el 9,2% de Guyana y el 33,7% de Brasil en 2024. Entre los años 2023 y 2024, la recaudación tributaria como proporción del PIB aumentó en 15 países y descendió en 13. En todos los países salvo en tres, en los que la recaudación tributaria como proporción del PIB descendió en 2024, el crecimiento del PIB nominal superó el incremento de los ingresos tributarios nominales", señaló el informe.

"Las variaciones en la recaudación tributaria como proporción del PIB entre 2023 y 2024 oscilaron entre un descenso de 3 puntos porcentuales en Trinidad y Tobago y un incremento de 5 puntos porcentuales en Cuba. Las mayores subidas (superiores a 1,5 puntos) se produjeron en Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil y Cuba, países en los que dichos resultados se debieron principalmente a reformas tributarias. Por el contrario, los dos descensos más marcados durante este período fueron sobre todo consecuencia de factores económicos: la caída observada en Trinidad y Tobago se debió a la disminución de la recaudación del impuesto de sociedades , ocasionada por la bajada de los precios internacionales de la energía en 2023, así como por la reducción de la producción de gas natural; por su parte, la disminución de 2,4 puntos observada en Guyana fue consecuencia de un extraordinario crecimiento económico (en particular, en el sector petrolero), superior al aumento de la recaudación de impuestos", explicó la OCDE.

¿Qué impuestos explican la recaudación en los países? "En 2024, los impuestos sobre bienes y servicios generaron un 49,2% de los ingresos tributarios totales de la región de América Latina y el Caribe en promedio, frente a menos de un tercio en la OCDE (31,2% en 2023, último año disponible). El IVA fue la principal fuente de dichos ingresos en la región de América Latina y el Caribe en 2024, al representar un 28,9% de la recaudación tributaria total y un 6,2% del PIB en promedio", señaló el documento.

Más ingresos por reducción de impuestos Getty images

"Los impuestos sobre la renta y las ganancias generaron un 29,1% de la recaudación tributaria total de la región de América Latina y el Caribe en 2024. Los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades (en Uruguay el IRAE) y del IRPF representaron un 17,4% y un 9,6% de la recaudación tributaria total respectivamente, frente a un 11,9% y un 23,7% en la OCDE (cifras de 2023). La proporción promedio de las contribuciones a la seguridad social en los ingresos tributarios totales fue de un 15,9% en la región de ALC en 2024, por debajo del promedio de la OCDE, del 25,5% (cifra de 2023)", agregó.

La recaudación tributaria como proporción del PIB en la región de América Latina y el Caribe en 2024 se situó en el 21,7%. Los porcentajes más altos de este indicador fueron los de Brasil (33,7%), Barbados y Jamaica (ambos del 30,7%), mientras que los países con los promedios más bajos fueron Guyana (9,2%), Panamá (11,3%) y Guatemala (14,3%). Todos los países de la región registraron una recaudación tributaria como proporción del PIB inferior al promedio de la OCDE, que se situó en el 34,1% en 2024.

Uruguay ocupó el sexto lugar (además de los tres líderes mencionados, fue superado por Argentina y Nicaragua con 27,6% del PIB en cada caso) con una presión fiscal de 27,3% del PIB (en 2023 había sido 27,2% del Producto). Costa Rica, que fue séptimo, tuvo una presión de 24,8% del Producto.

¿Cómo se componía el 27,3% del PIB de presión impositiva de Uruguay en 2024? El 6,9% del Producto corresponde a tributos sobre "Ingresos y Utilidades" (IRAE e IRPF), el 7,4% del PIB viene de "Seguridad Social" (aportes personales, patronales, etc.), el 2,1% del PIB es de "Propiedad" (Impuesto al Patrimonio y otros), el 10,6% del PIB viene de tributos sobre "Bienes y Servicios" (IVA e Imesi) y el 0,2% del PIB de "Otros" sin identificar.

El informe también analizó la recaudación tributaria per cápita que "muestra cuántos ingresos tributarios se recaudan por persona (adultos y niños) de la población, de manera que se obtiene un indicador de los ingresos disponibles por residente para financiar el gasto público". En este caso, identificó que en 2024, Nicaragua obtuvo una recaudación tributaria per cápita de entre US$ 2.000 y US$ 4.000; Colombia, de entre US$ 4.000 y US$ 6.000; Brasil, de entre US$ 6.000 y US$ 8.000; y Uruguay superior a US$ 8.000.