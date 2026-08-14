Analistas ajustan levemente sus proyecciones sobre la economía uruguaya y la inflación para 2026 y 2027, ¿qué esperan del dólar?

Los analistas corrigieron mínimamente las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que ajustaron muy levemente a la baja las estimaciones de inflación para este año y 2027. Por otro lado, bajaron sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) correspondientes a agosto en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados redujeron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año a 1,2% (estimaban 1,3% en julio y en junio y 1,35% en mayo). Las proyecciones van de 0,30% a 2,07%.

La nueva estimación del gobierno incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,7% (estimaban 1,6% en julio y en junio y 1,7% en mayo). Aquí las respuestas van entre 1,5% y 2,3%.

La estimación del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezado por Gabriel Oddone es de un crecimiento del PIB de 2,1% para 2027.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,90% (preveían 1,92% en julio, 1,90% en junio y 2% en mayo). En este caso, el que estimó menos prevé 1,30% de expansión y el que proyectó más prevé 2,44%.

La proyección del MEF es de una expansión del Producto de 2,4%.

Inflación prácticamente en la meta del Banco Central

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, bajaron muy levemente sus proyecciones de suba de precios al estimar 4,70% en mediana para 2026 (en julio preveían 4,77%, en junio 4,93% y en mayo 4,6%), con respuestas que van de 3,36% como mínimo a 5,10% como máximo. Es decir, la inflación estaría muy cerca de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,55% (siempre en mediana), mientras en julio preveían que lo haría en 4,6% y en junio creían que lo haría prácticamente igual (4,59%), al tiempo que en mayo creían que cerraría en 4,5%. Las respuestas van entre 3,97% y 4,80%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a julio de 2028), los encuestados prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,50%, prácticamente sin cambios respecto a las mediciones anteriores (en julio y junio estimaban 4,51% y en mayo 4,50%). Las proyecciones van de 4,20% a 5%.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%.

De hecho, en su informe, el BCU destacó que “todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política. El 54% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (4.2%) y el 4.5%, siendo el máximo de 5%".

Dólar con pequeña suba en lo que resta del año

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que, en mediana, cerrará 2026 en $ 40,60 (en julio creían que finalizaría en $ 40,80, en junio que lo haría en $ 41 y en mayo creían que finalizaría el año a $ 40,63). La estimación mínima es que cotice a $ 40 a fin de año y la máxima es que esté a $ 41,09.

De esa forma, los analistas prevén que la moneda estadounidense suba 0,68% de acá a fin de año (ayer se negoció en promedio en $ 40,325 a nivel interbancario).

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,63 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,85, en junio a $ 42 y en mayo a $ 41,60. Las respuestas van de $ 40,10 a $ 43,27.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,53, según la proyección en mediana de los analistas. En julio creían que estaría a $ 42,73, en junio a $ 43 y en mayo creían que finalizaría 2028 en $ 42,80. Las respuestas van desde $ 40,11 a $ 46 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, BTG Pactual, Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Pablo Moya, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.