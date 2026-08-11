Del control de fraudes a la desdolarización: las claves del plan del Banco Central de Uruguay hacia 2030

El Banco Central (BCU) publicó su Plan Estratégico 2026-2030 con los principales lineamientos de trabajo para este período. El documento del BCU se basa en el proceso de Reflexión Estratégica realizado durante 2025 y propone cinco focos de acción que comienzan por la búsqueda de un régimen monetario consolidado y maduro.

El BCU plantea alcanzar este objetivo a través de mantener la inflación dentro del rango meta (4,5%) y consolidar la efectividad de la comunicación de la Política Monetaria mediante mejoras al Informe de Política Monetaria (IPOM) que impliquen reducir plazos, redefinir el formato y publicar datos de respaldo.

El Central también buscará implementar una encuesta de expectativas de inflación de consumidores y coordinación de publicaciones de las encuestas de expectativas a diferentes públicos, con la adopción de modelos de inteligencia artificial (IA) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para benchmarking de comunicación con otros Bancos Centrales.

Dentro del primer área de trabajo, propone equilibrar su hoja de balance para contar con un mejor alineamiento respecto a la remuneración de encajes al sector privado, relevar las erogaciones de sus servicios como agente financiero del Gobierno, realizar análisis internacional y de tasas del convenio actual y normativa de encajes y mercado e intercambiar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir una propuesta alternativa a acordar.

Sistema financiero

El BCU busca fortalecer el sistema financiero a través del desarrollo de mercados en pesos uruguayos y el fortalecimiento de la moneda nacional, como también impulsar el mercado de seguros. Los esfuerzos del BCU por desdolarizar la economía se profundizan al plantear una mejora en el acceso al crédito local.

La institución también buscará impulsar el desarrollo de un mercado de capitales más profundo, eficiente y accesible, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo, ampliar las alternativas de financiamiento y fortalecer la confianza de los inversores. Para ello, plantea reformas regulatorias, institucionales y operativas.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa. Foto: BCU.

Para impulsar el crecimiento y la eficiencia del mercado de seguros en Uruguay, el BCU buscará fortalecer el marco regulatorio, la profesionalización de los actores y el fomento en la educación de los usuarios del mercado.

El BCU comenzó a transitar este camino en 2026 a través de la reglamentación e implementación de la nueva legislación sobre las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (Iedes): normativa para remunerar saldos, análisis de riesgos y garantías, consulta pública, y autorización piloto con AFISA.

En su plan para este año, el BCU comenzó por elaborar un anteproyecto de ley con el objetivo de mejorar el régimen de fondos de inversión que contribuya con mejores opciones de inversión y financiamiento.

Protección al inversor

Con el objetivo de mejorar la confianza en el mercado de inversiones uruguayo, el BCU comenzó en 2026 por reglamentar cuentas ómnibus –agrupa el dinero y las acciones de muchos inversores en una sola cuenta– y modificar normas de relacionamiento con clientes (estados de cuenta) para prevenir fraudes en intermediarios.

El ente financiero también trabaja en la reglamentación de contratos de inversión exclusivos para inversores calificados a través de potestades de regulación y supervisión sobre empresas que captan ahorro público para operaciones financieras sin emitir valores. En esa línea, el BCU realiza un diagnóstico y propuesta de rediseño del sistema de Registros de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) con el objetivo de generar una mejora sustancial en divulgación y búsqueda de información para usuarios internos o externos.

Infraestructura

El Central busca en su tercer foco, crear una infraestructura del mercado financiero eficiente, accesible, interoperable y segura. Para ello, trabaja en una propuesta de anteproyecto de ley de Finanzas Abiertas que habilite la implementación del ecosistema, con potestades de regular, supervisar y sancionar hacia un sistema financiero moderno, interoperable, seguro e innovador.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

También trabaja en el diseño de una infraestructura pública mínima como capa de interoperabilidad que brinde una mejor experiencia e inclusión, más competencia, menores costos y mejores servicios.

El organismo tiene como objetivo para el quinquenio impulsar la educación financiera mediante el diseño e implementación del programa Central para Vos de Capacidades Económicas y Financieras para fortalecer las competencias económicas y financieras de jóvenes y adolescentes.

Banco más ágil

En su plan quinquenal que comenzó a transitar este año, el BCU busca agilizar procesos de gestión humana y fortalecer el liderazgo. Analizar perfiles y competencias; proponer proceso abreviado para concursos internos; promover la internalización del modelo de liderazgo y estudiar convenios con universidades y nuevas modalidades de vínculo.

El BCU propone fortalecer y generar eficiencias en supervisión de riesgos, análisis financieros y divulgación; mantener tecnología actualizada y gestionar la obsolescencia en la SSF. Desarrollar una hoja de ruta para la incorporación de tecnología para los procesos de supervisión en la SSF, teniendo en cuenta cuatro dimensiones: visión y modelo de gobernanza, capacidades, tecnología y casos de uso.

El BCU también busca adecuar el modelo de mejora de procesos con la incorporación de inteligencia artificial (IA) y datos, definir la gobernanza de la IA para la mejora de procesos, realizar la alineación de marcos metodológicos y gestionar los proyectos de incorporación seleccionados.

Por otra parte, como quinto foco de trabajo, el Central presta especial atención al lavado de activos a través del fortalecimiento de las estructuras administrativas y dotación de recursos a las entidades competentes en materia de prevención de lavado, generación de capacidades y actualización tecnológica.

