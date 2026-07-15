Qué prevén los economistas y AFAP para el dólar, la inflación y el PIB de Uruguay en 2026

Los analistas mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que ajustaron a la baja las estimaciones de inflación para este año y mantuvieron las de 2027. Por otro lado, bajaron sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) correspondientes a junio en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1,3% (estimaban la misma medición en junio, 1,35% en mayo, 1,3% en abril). Las proyecciones van de 0,46% a 2,07%.

La nueva estimación del gobierno es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,6% (estimaban la misma medición en junio pero era 1,7% en mayo y abril). Aquí las respuestas van entre 1,25% y 2,18%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,92% (preveían 1,90% en junio, 2% en mayo y en abril). En este caso, el que estimó menos prevé 1,25% de expansión y el que proyectó más prevé 2,44%.

Inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, bajaron sus proyecciones de suba de precios al estimar 4,77% en mediana para 2026 (en junio preveían 4,93%, en mayo preveían 4,6%, en abril 4,5%), con respuestas que van de 3,85% como mínimo a 5,30% como máximo. Es decir, la inflación estaría cerca de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,60% (siempre en mediana), y en junio creían que lo haría prácticamente igual (4,59%), mientras que en mayo creían que cerraría en 4,5% y en abril estimaban 4,55%. Las respuestas van entre 4,20% y 4,95%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a junio de 2028), los encuestados prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,51% al igual que la medición de junio (en mayo y abril estimaban 4,5%). Las proyecciones van de 4,3% a 4,90%.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%.

De hecho, en su informe, el BCU destacó que “todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política. El 52% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (4.3%) y el 4.5%, siendo el máximo de 4.9%”.

Dólar

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que, en mediana, cerrará 2026 en $ 40,80 (en junio creían que finalizaría en $ 41, en mayo creían que finalizaría el año a $ 40,63 y en abril a $ 41). La estimación mínima es que cotice a $ 40 a fin de año y la máxima es que esté a $ 41,48.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,85 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 42, en mayo a $ 41,60 y en abril preveían que cerraría 2027 en $ 42,10. Las respuestas van de $ 40 a $ 43,27.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,73, según la proyección en mediana de los analistas. En junio creían que estaría a $ 43, en mayo creían que estaría en $ 42,80 y en abril preveían que finalizaría ese año a $ 43,45. Las respuestas van desde $ 40 a $ 46 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Moya, Puente, PwC, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.