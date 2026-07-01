¿Qué pasará con el "precio del dinero"? El Banco Central definió mantener la tasa de interés por tercera vez consecutiva

El Banco Central (BCU) decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia, es decir "el precio del dinero", en 5,75%, en un contexto en el que sus proyecciones continúan ubicando a la inflación en una trayectoria de convergencia hacia la meta de 4,5% en el Horizonte de Política Monetaria (HPM), según comunicó el ente este martes.

Asimismo, las expectativas de inflación permanecen alineadas con el objetivo del BCU.

El BCU ya había resuelto por unanimidad mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75% en su reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) de fines de mayo y en la abril. Por lo que es la tercera vez que la mantiene, luego de que en las siete reuniones anteriores la había bajado.

El BCU entendió que la inflación, luego de irse por debajo de su meta de 4,5%, está convergiendo al objetivo, al tiempo que identifica una recuperación de la actividad y del empleo, por lo que no ve necesidad de recortar la tasa.

En mayo, la inflación se ubicó en 3,77%, registrando un incremento respecto de los meses anteriores. Este comportamiento respondió principalmente a la evolución de algunos precios administrados, en particular los vinculados a la energía, que recogieron el shock de oferta global, afirmó el BCU. Por otra parte, la inflación subyacente mostró un moderado aumento, ubicándose en 3,6%, sin evidencia de efectos significativos de segunda vuelta.

En abril, la inflación anual se ubicó en 3,16%, mientras que la inflación subyacente se situó en 3,45%, continuando el proceso de convergencia hasta la meta del Central.

En este contexto de los tres últimos meses, las expectativas de inflación se mantienen ancladas. A 24 meses, los analistas continúan ubicando sus proyecciones en 4,5%, mientras que las expectativas de los mercados financieros registraron un leve incremento hasta 4,67% y las empresas permanecen en 5%. En promedio, las distintas mediciones se ubican en torno al objetivo de inflación del Banco Central.

En el escenario internacional, la reciente reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente ha contribuido a moderar la volatilidad financiera global y las presiones sobre los precios internacionales de la energía.

A nivel local, los indicadores del mercado laboral y de ingresos continuaron mostrando cierto dinamismo. En tanto, la actividad económica se expandió 0,8% en el primer trimestre de este año, guiada por el consumo privado.

A su vez, el informe señala que las proyecciones de inflación continúan mostrando una trayectoria creciente en el corto plazo, ubicándose levemente y de forma transitoria por encima de la meta, para luego converger gradualmente a 4,5% en el HPM.

Por otra parte, se mantienen las proyecciones de crecimiento moderado debido a los efectos de la sequía sobre el sector agropecuario, agrega el informe del Copom.

Asimismo, entre los riesgos al alza para la inflación, se identificó la evolución del conflicto internacional y los efectos climáticos derivados de “El Niño” sobre los precios, mientras que, entre los riesgos a la baja, se destacan un escenario de mayor debilidad del dólar a nivel global y una mayor desaceleración de los precios de los commodities.

El Copom evaluó que el anclaje de las expectativas constituye un elemento fundamental para limitar la persistencia de los recientes shocks de oferta, cuya naturaleza se evalúa como transitoria, y favorecer la convergencia de la inflación hacia la meta.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa. Foto: BCU.

A partir de este análisis, el directorio del BCU reafirma que resolvió por unanimidad mantener la TPM en 5,75% en un contexto de expectativas alineadas con el objetivo del Banco Central y sin efectos de segunda vuelta derivados del shock de oferta.

Consideró que el balance de riesgos es equilibrado en el HPM y las futuras decisiones de política monetaria dependerán de la evolución de la inflación, de sus expectativas y del balance de riesgos, con el objetivo de contribuir a la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual.

Cabe aclarar que el Central considera que una tasa real de 2,5% es “neutra” por lo que por encima de ese nivel, la política monetaria se considera “contractiva”, y por debajo de ese nivel “expansiva”.

En tal sentido, la actual tasa de referencia de 5,75% es claramente “expansiva”.

Una tasa “expansiva”, como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, esto es, que las empresas y familias tienen incentivos a gastar en pesos de forma de dinamizar la actividad, que en 2025 cerró en 1,8%, pero en el segundo semestre de ese año estuvo prácticamente “planchada”.

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos) que también estaba en un ciclo de baja de tasas (lo que impulsa hacia abajo “el precio del dinero”, es decir del dólar), pero ya en abril por tercera reunión consecutiva las mantuvo.

Según datos del BCU, la inflación, se ubicó en 3,7% al cierre de 2025, por debajo de su meta de 4,5% correspondiente a este período.