“Hay que convertir la estabilidad en crecimiento”, dijo la vicepresidenta del Banco Mundial para Uruguay

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, se llevó a cabo un evento conmemorativo de los 80 años de relaciones entre Uruguay y el Banco Mundial (BM). La invitada fue Susana Cordeiro, vicepresidenta del BM para América Latina y El Caribe, que vino de visita al país para ofrecer el apoyo del organismo internacional.

Por su parte, Orsi celebró las relaciones históricas con el BM, dijo que el multilateralismo sigue siendo “una salida”, tal como lo fue en la posguerra, y que la cantidad de acuerdos que firmó Uruguay con el BM “ha sido y es una política de Estado”.

El primer acuerdo con el BM fue en los años 50, vinculado a la telefonía nacional y al sistema eléctrico. Recientemente se acaba de firmar otro acuerdo con el organismo internacional que consiste en un préstamo de US$ 300 millones, para promover la inversión privada, el empleo y la sosteniblidad fiscal en el país.

El presidente Orsi, Susana Cordeiro (BM) y el economista Enrique Iglesias. Estefanìa Leal.

Por su parte, Cordeiro destacó que “la asociación del BM con Uruguay no ha parado de evolucionar”, enumeró las fortalezas del país, como la estabilidad, y dijo que la inversión y el crédito privado siguen siendo bajos, incluso en la comparación con los países de América Latina. “Hay que convertir la estabilidad en crecimiento”, afirmó.

Agregó que la inteligencia artificial ayudará al crecimiento del país, y que la clave para Uruguay estaba en el conocimiento y no en la escala.

“Uruguay ya tiene energía limpia, ahora hay que convertirla en precios más competitivos que atraigan inversión privada”, señaló.

Asimismo, se mostró totalmente a favor de la “Ley de Competitividad y Reducción de Costos de Vida”, actualmente en el Parlamento.

Susasna Cordeiro, vicepresidenta del Banco Mundial para la región Estefanía Leal, El País.

En tanto, el ministro Oddone valoró la renovación de la agenda nacional, centrada en temas energéticos, el sistema portuario, el de riego, trazabilidad y en los asuntos microeconómicos. Jerarquizó que “Uruguay está concentrado en las reformas microeconómicas porque la confianza en lo macroeconómico se logró a lo largo de décadas”, reconociendo así la trayectoria de los expresidentes y exministros presentes, de todos los colores políticos.

Al final del evento, fueron reconocidos los expresidentes Julio Marìa Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou (que no pudo asistir). Asimismo, recibieron reconocimientos los exministros de Economía y Finanzas: Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Mario Bergara, Azucena Arbeleche, Ignacio de Posadas (que no pudo asistir), y el actual titular del MEF, Gabriel Oddone.

Por su parte, también fue homenajeado Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien fue presentado como “una persona muy influyente para Uruguay”.