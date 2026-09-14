Guillermo Scheck por los 108 años de El País: "Un diario es como la memoria viva de una nación"

Este lunes 14 de setiembre el diario El País cumple 108 años. Guillermo Scheck, administrador general, visitó la mesa de En Clave País para conversar sobre la vida del diario, sus transformaciones y los próximos desafíos.

"Nosotros nacimos el 14 de setiembre del 1918. Estaba terminando la Primera Guerra Mundial, y El País ya estaba ahí. Después hay episodios que todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial, el hombre a la Luna. Ha pasado de todo, la mitad de la vida independiente del Uruguay", planteó.

Guillermo Scheck durante entrevista en En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

"Un diario es como la memoria viva de una nación. Si uno quiere saber lo que pasó hace 15 años, o incluso más acá, cuando ya estaba el mundo digital, tiene que recurrir a lo que era la versión gráfica, la versión de papel", agregó.

El vínculo del diario El País y la sociedad

Scheck afirmó que el diario se destaca en haber acompañado los cambios sociales que tuvo Uruguay durante sus 108 años de vida. "El gran diferencial de El País es haber estado más cerca de la vida de la gente", apuntó.

Guillermo Scheck en entrevista en En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En esta línea, recordó algunos logros del diario en materia cultural, como el Centro de Artes y Letras o la revista El Escolar, que "acompañaba a los niños con los deberes". "En el ámbito social El País siempre tuvo una comunicación muy importante, desde haber fundado dos escuelas, una en Soriano y otra en San José, y haber fundado el Museo de Arte Contemporáneo, o la editorial de La Plaza", recordó.

"El País siempre trató de devolver a la sociedad todo lo que la sociedad le dio, eligiéndolo como el medio líder y preferido de los uruguayos", agregó.

Los cambios que experimentó el diario a lo largo de los años

El administrador general de El País recordó que el diario fue el primero en Uruguay en imprimir a color y que siempre trató de "estar a la vanguardia tecnológica". Según señaló, su primera portada a color fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, "con imágenes de Churchill, Stalin y Roosevelt".

"Antes producir un diario se hacía con plomo, después se pasó al armado en papel, el armado en película, se fueron eliminando etapas de la composición de los periódicos, y después vino el color", señaló.

"Nosotros apostamos a la plataforma gráfica y la plataforma digital, por suerte, y las dos están vigentes y sanas. Después vinieron las redes sociales, son otros tipos de lenguajes, ahí también estamos conformes porque tenemos una comunidad enorme, más de cinco millones de personas", manifestó.

Las nuevas plataformas y el valor del diario en papel

Scheck planteó que la edición impresa del diario "es muy valorada", más allá del avance de las nuevas tecnologías. "Obviamente no tenemos los niveles de venta que tenemos hace 15 o 20 años, pero tenemos un piso muy alto, y eso es gracias a la tarjeta del club El País, que hace que la gente siga queriendo tener la versión papel", señaló.

"La versión en papel es importante, en el sentido de la jerarquización. Entre la gran cantidad de noticias, que exista un editor, que diga 'esto es lo más importante del día', 'este es el título', en la sección nacional va por acá, deportes por allá, y que te jerarquice eso, y te siga marcando la agenda. Ese es el valor, el contexto y la profundidad que te da el papel", opinó.

La importancia del ámbito digital

El administrador general de El País recordó que el diario comenzó con las suscripciones digitales en octubre de 2018, siguiendo un modelo similar al planteado en el The New York Times, que comenzó a cobrar suscripciones en web en 2011.

"Ahí nos servimos del hecho de ser socios del Grupo Diarios de América, entonces estudiamos como lo hizo La Nación, como lo hizo OGlobo, nos dieron los tips más importantes, y la verdad es que nos fue muy bien", afirmó. En la actualidad, el diario "está por llegar a los 40.000 suscriptores", manifestó.

Por otra parte, puntualizó que El País es un medio "multiplataforma", que busca también llegar a un lenguaje más cercano para conectar con las generaciones más jóvenes.

La libertad de expresión como valor fundamental para la democracia

Scheck opinó que "la libertad de expresión es determinante para la democracia y la convivencia". "Más en estos tiempos de hoy, donde estamos viendo cosas que realmente no se nos pasaban por la cabeza. Por ejemplo, la manera de definir las cosas que tienen los presidentes de nada más y nada menos que Estados Unidos o Argentina", manifestó.

Por otra parte, el administrador general del diario señaló que en Uruguay "la libertad de expresión es muy amplia", salvo "algunos episodios puntuales". En concreto, recordó cuando Sebastián Cabrera, editor y periodista de la sección Qué Pasa, fue citado el año pasado a declarar a comisaría por una nota.

El futuro del diario

Scheck explicó que, a futuro, espera que El País este "tan fuerte como hoy". "Que sigamos siendo una gran plataforma, que respetemos los valores que hicieron grande a esta casa periodística, en la defensa de la libertad, de los valores democráticos, del republicanismo, y que tengamos un periodismo serio, riguroso, que siempre este buscando la verdad", expresó.

Además, señaló que, ante el aumento de las fake news, espera que El País siga siendo "un lugar de destino en donde la gente tenga la confianza que lo que se publica es cierto". También aprovechó para recordar a los cuatro miembros fundadores del diario: Leonel Aguirre, Washington Beltrán, Eduardo Rodríguez Larreta y Carlos Scheck.