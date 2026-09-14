Arim: su postura de no exigir condiciones por transferencias monetarias y el "prejuicio" hacia los pobres

Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), estuvo este lunes en entrevista con En Clave País y desarrolló acerca del plan del gobierno incluido en la Rendición de Cuentas —ya aprobado en Diputados— para unificar y aumentar el monto de las transferencias monetarias a hogares con niños pobres con el objetivo de reducir la pobreza infantil.

Se trata de uno de los buques insignia del gobierno de Yamandú Orsi, cuya aprobación en la cámara baja fue alcanzada luego de un acuerdo entre el presidente y Cabildo Abierto, que con sus dos votos conformó una mayoría con el Frente Amplio para que avanzara la Rendición de Cuentas hacia el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia.

La Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia exigirá contraprestaciones como que los niños beneficiarios de la política pública asistan regularmente a la escuela. En el proyecto original se preveía una especie de multa del 20% de la transferencia si se constataba un incumplimiento, pero el acuerdo con Cabildo Abierto elevó el porcentaje a 40%.

Rodrigo Arim en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Acuerdo en la Rendición de Cuentas y las contraprestaciones escolares

Para Arim, "Uruguay necesita tener mecanismos de transferencias de ingresos vinculados a los hogares donde viven niñas y niños sin condicionalidades", pero "lo cierto es que la vida democrática lleva a acuerdos y eso es extremadamente sano".

El exrector de la Universidad de la República dijo que ya en el denominado Diálogo Social, del cual Cabildo Abierto participó a diferencia de la decisión adoptada por otros partidos de la oposición, los liderados por Guido Manini Ríos plantearon "con mucha claridad" que estaban de acuerdo con "los mecanismos de protección a la infancia" pero que no eran afines a eliminar las contraprestaciones que hoy se exigen.

"Lo hablé hasta con el propio Manini Ríos", reconoció Arim, a quien el acuerdo final no le parece "un elemento negativo" porque el proyecto sigue representando un "avance sustantivo" en el sentido de que "Uruguay a partir del 1° de enero de 2027 comienza a tener un sistema único integrado de transferencias a la infancia como nunca previamente había tenido". Según dijo, será más simple y más transparente que el sistema actual, que está dividido en cuatro políticas diferentes.

Debate sobre el prejuicio por las transferencias monetarias e IRPF

Arim cuestionó el "prejuicio" que a su entender hay para con los sectores pobres en Uruguay y que lleva a exigir contraprestaciones para recibir una transferencia monetaria. "Hay una política que define con claridad que quienes somos padres o madres de hijos menores de 17 años, cuando vamos a liquidar el IRPF, pagamos menos que quienes no son padres o madres de un hijo menor de 17 años", comenzó diciendo, y aseguró que esto va en la "dirección correcta" porque "es importante que el Estado reconozca" los gastos en cuidados en su sistema tributario. Sin embargo este pago inferior del impuesto "no tiene" en "ningún caso" la exigencia de que los niños y adolescentes estudien, "cosa que sí les pedimos a los hogares de menores ingresos".

"En algunos casos se solicitan un conjunto de comprobantes que no se les piden a otros. Hay prejuicio en esto de pensar que a los sectores pobres hay que mirarlos con más lupa. La evidencia internacional académica señala que los hogares cuando reciben una transferencia lo gastan en mejorar su bienestar. Que pueda haber un caso de un gasto inadecuado, por supuesto que sí, como tenemos casos en otros lugres de la política pública", sentenció.

Rodrigo Arim en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Tarjeta única, descuento de IVA y retiro de efectivo

Con respecto a otro asunto central de la discusión sobre las transferencias, que es bajo qué formato se realizarán, Arim dijo que esa parte quedará resuelta en la reglamentación de la ley pero que se buscará que sea con una tarjeta que a la hora de realizar compras permita descontar el IVA. También se intentará eliminar la restricción que hoy tiene por ejemplo la Tarjeta Uruguay Social, que según dijo permite comprar en locales vinculados a productos de alimentación y limpieza, ya que "los problemas de pobreza no se resuelven únicamente con esos aspectos". De todas formas aclaró que el instrumento tendrá que tener "versatilidad" para que en algunos casos se pueda hacer un retiro de dinero en efectivo.

"Nos estamos comparando con las mejores prácticas internacionales", dijo y aseguró que un mecanismo muy similar aplicó Canadá. Añadió que esto no va a tener un "efecto inmediato" en la reducción de los índices de pobreza infantil pero "cuando esté todo desplegado el impacto va a ser importante" ya que se puso "el barco en la dirección correcta".