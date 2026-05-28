"Hubo un error de comunicación": Arim dijo que "no se prevé gastar US$ 20 millones" en la Biblioteca Nacional

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, afirmó que hubo un “error de comunicación” en torno a la presentación del proyecto de inversión para la Biblioteca Nacional y aclaró que “no está previsto ningún gasto entorno a 20 o 30 millones de dólares” en la actual Rendición de Cuentas.

Arim sostuvo en entrevista con el programa Aire Rico (FM Del Sol) que la Biblioteca Nacional es “un componente icónico de la cultura uruguaya y de la construcción de la sociedad uruguaya”, por lo que consideró una prioridad “rever el rol de la biblioteca y empezar un proyecto de biblioteca para el siglo XXI”.

“No hay 20 millones” para la biblioteca nacional



El director de la OPP, Rodrigo Arim, dijo que hubo un "error de comunicación" en la presentación del proyecto de inversión de la biblioteca nacional. pic.twitter.com/rB2DY3qBL4 — 🫁 Aire Rico (@AireRico995) May 28, 2026

En ese sentido, explicó que actualmente la institución atraviesa “una situación con afectaciones” que el gobierno ya comenzó a corregir “con el presupuesto actual”, mientras se trabaja en un proyecto “a mediano o largo plazo”. Según indicó, los recursos mencionados en la Rendición de Cuentas apuntan a avanzar “por etapas en un proceso consistente de reconfiguración de mediano a largo plazo”, pero no implican una inversión inmediata de esa magnitud.

“Lo que sabemos es que probablemente el proceso lleve en torno a US$ 20 millones”, señaló Arim, aunque remarcó que la iniciativa “no se va a iniciar este año ni el que viene”, ya que actualmente el gobierno se encuentra “en la etapa de lograr una correcta presupuestación”.

Biblioteca Nacional. Foto: Sebastián Cabrera.

Proyecto presentado

El proyecto, presentado el martes oficialmente en Montevideo por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) junto a otros organismos estatales, busca renovar las instalaciones del emblemático edificio inaugurado en 1964 y potenciar su red territorial.

El plan ejecutivo, denominado Biblioteca del futuro, abarca tres dimensiones fundamentales orientadas a la modernización de la institución: la patrimonial, enfocado en la transformación de depósitos para la preservación del acervo y la digitalización; la pública, destinada al diseño de nuevos espacios para los usuarios; y la territorial, centrada en el fortalecimiento del sistema técnico nacional, lo que incluye la transformación de 110 bibliotecas públicas del país.

Gente leyendo libros en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Ignacio Sánchez/Archivo El País

Detalles del plan de reforma de la Biblioteca Nacional

El coordinador del proyecto, Gabriel Calderón, detalló que la primera fase requerirá una inversión aproximada de US$ 6 millones. Este tramo inicial comprende intervenciones edilicias urgentes, como la renovación del depósito de diarios, la ampliación de los accesos principales y las áreas de servicios, así como trabajos sobre la fachada principal y el pasaje Emilio Frugoni, lindero a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

El presupuesto global estimado asciende a US$ 20 millones destinados exclusivamente a las obras físicas, a los que se sumarán otros US$ 10 millones para el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de gestión institucional de cara a las demandas del siglo XXI.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la labor coordinada durante un año entre la Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El secretario de Estado afirmó que este trabajo conjunto representa un claro ejemplo de políticas públicas transversales aplicadas a la cultura.

Respecto a la situación actual del emblemático edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1996, el secretario de Estado manifestó una postura firme sobre el avance alcanzado por la gestión. "Hoy la biblioteca está en mejores condiciones que cuando asumió esta administración", sostuvo el ministro José Carlos Mahía. "Hoy estamos dando paso a una etapa más que nos demuestra que hemos derrotado el escepticismo crónico y nos estamos animando a volver a soñar, como el Uruguay de comienzos del siglo XX", agregó el jerarca.

Por su parte, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, puntualizó las consecuencias de la dimensión territorial de las reformas, anunciando medidas concretas que impactarán fuera de la capital del país. La jerarca adelantó que se otorgará un fondo de 3.000.000 de pesos uruguayos para que las 110 bibliotecas públicas de todo el territorio nacional puedan postularse en planes específicos destinados a la mejora de su infraestructura local.