Fideicomiso forestal distribuyó US$ 160 millones a sus inversores, entre ellos las AFAP, tras vender 20.000 hectáreas

El Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay IV distribuyó US$ 160 millones entre los titulares de sus certificados de participación, luego de que la Asamblea de Titulares aprobara la operación el pasado 8 de setiembre. La distribución se concretó al día siguiente y equivale a cerca del 48% del monto captado por el fideicomiso en su emisión de 2019, cuando recibió US$ 330 millones.

Los fondos distribuidos corresponden a resultados acumulados y netos distribuibles determinados al cierre del primer semestre de 2026.

La empresa informó que los recursos que permitieron realizar la distribución se generaron a partir de la venta de aproximadamente 20.000 hectáreas de su patrimonio forestal. La operación se concretó por un valor superior a la valuación que tenían esos activos, lo cual permitió contar "una referencia efectiva de mercado y confirmó el valor generado por el proyecto", según un comunicado de la empresa.

Pese a la venta y a la distribución realizada a los inversores, Bosques del Uruguay IV mantiene actualmente un patrimonio superior a US$ 380 millones y conserva un conjunto significativo de activos forestales.

“Esta distribución representa un resultado muy importante para los inversores y confirma la capacidad de los activos forestales para generar valor en plazos largos”, afirmó Francisco Bonino, CEO de AF, firma que administra Bosques del Uruguay IV.

Bonino señaló además que la venta permitió concretar parte de ese valor a precios superiores a las valuaciones de los activos y reducir la exposición pendiente de los inversores, mientras el fideicomiso mantiene un patrimonio relevante.

Inversiones. Foto: Pixabay.

Entre los inversores institucionales que participan de Bosques del Uruguay IV se encuentran administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) uruguayas. Desde la compañía destacaron que el vehículo funciona como un mecanismo para canalizar ahorro de largo plazo hacia inversiones productivas vinculadas al sector forestal.

El fideicomiso fue constituido en 2019 con un horizonte de inversión de 30 años. Su cartera comprende plantaciones de eucaliptos y pinos destinadas a la producción de madera para aserrío, pulpa y generación de energía, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Sector forestal. Foto: archivo El País.

AF, en tanto, administra inversiones vinculadas a activos naturales y actualmente gestiona más de 130.000 hectáreas y activos por más de US$ 900 millones, entre ellos cuatro fideicomisos de oferta pública e inversiones administradas por cuenta de terceros.