Fideicomiso ferroviario: la herramienta que impulsa el gobierno y que la oposición cuestiona por su “enorme laxitud” y falta de límites

El Poder Ejecutivo propuso en el proyecto de Rendición de Cuentas la creación de un fideicomiso ferroviario de administración y garantía para utilizar los ingresos que cobra por peajes ferroviarios, para financiar obras de infraestructura.

Según explicó la asesora jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Alejandra Giuffra, el fideicomiso canalizará los recursos provenientes del peaje que pagan los operadores ferroviarios por el uso de la infraestructura y permitirá acceder a financiamiento para ejecutar obras de rehabilitación y mantenimiento de la red, además de otros gastos de la infraestructura ferroviaria. Actualmente, DBCC Transport es el único operador ferroviario que utiliza la infraestructura del Ferrocarril Central, y Grupo Ras avanza en el proceso de certificación para convertirse en el segundo operador.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, indicó que actualmente esos ingresos representan entre US$ 5 millones y US$ 6 millones con el operador que hoy utiliza la red ferroviaria.

“Esos recursos son los que pretendemos comprometer hasta el límite de que efectivamente cada una de las obras se pueda financiar con este monto, administrándolo como pago a futuro”, afirmó al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en Diputados, en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas.

La ministra sostuvo que, en caso de ser aprobado, el instrumento permitirá respaldar inversiones en distintos proyectos ferroviarios. Entre ellos mencionó la línea Rivera, el puente ferroviario sobre el río Negro, la línea Río Branco, intervenciones hacia Minas y obras vinculadas al Ferrocarril Central.

Ferrocarril Central Leonardo Maine/Archivo El País

La creación del fideicomiso se apoya en los ingresos generados por el peaje ferroviario, cuya reglamentación empezó a aplicarse durante este gobierno. En ese sentido, el director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, señaló que más de siete meses después del inicio de la operación del Ferrocarril Central, el operador que transporta la carga de UPM (DBCC Transport), todavía no había pagado el peaje por el uso de la infraestructura porque el mecanismo no estaba reglamentado. “No por su responsabilidad, ellos reclamaban poder pagar, pero no estaba reglamentada la herramienta para hacerlo”, afirmó.

Tejera explicó que, tras la aprobación del Decreto 128 en junio del año pasado, comenzó el proceso de cobro del peaje y detalló que a finales del año pasado se habían recaudado US$ 965.803 correspondientes al período agosto-diciembre de 2024. Según detalló, aún resta cerrar la liquidación de algunos meses de 2025 debido a la “falta de registros claros sobre los tráficos y la inestabilidad que tuvo la operación en esa etapa”. Agregó que el MTOP implementó nuevos procedimientos de registro y determinación del peaje que mejoraron la recaudación y dijo que hasta el momento ya se habían cobrado unos US$ 4 millones, mientras que el pago por el uso durante los meses de 2026 “está prácticamente al día”.

En relación al fideicomiso, Tejera explicó que una de las primeras intervenciones previstas es un mantenimiento mayor en la línea ferroviaria de Río Branco, para generar una infraestructura “comercialmente viable”. Agregó que para reducir costos, en esa obra, se prevé reutilizar materiales e insumos que fueron retirados de la línea Rivera, cuando se efectuó su desarme para la construcción del proyecto Ferrocarril Central.

Tejera sostuvo además que el fideicomiso no está pensado únicamente para atender las necesidades actuales, sino también para financiar proyectos de mayor magnitud que puedan surgir en el futuro.

Cartelería por ferrocarril. Foto: Archivo El País.

“La previsión de otros aportes al fideicomiso tiene que ver con la posibilidad de utilizar esta herramienta para nuevos proyectos que surjan”, señaló y agregó que el desarrollo ferroviario en Uruguay requiere “más de cinco años”.

La iniciativa recibió cuestionamientos de la oposición. El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que el fideicomiso tiene un objeto “de enorme amplitud”, al incluir estudios, consultorías, proyectos y distintos tipos de obras, y cuestionó que el proyecto no establezca límites al endeudamiento, mecanismos para seleccionar al fiduciario ni una definición precisa sobre el origen de los aportes adicionales que podrá realizar el Poder Ejecutivo.

“Mi objeción con respecto al fideicomiso es que es de tal amplitud que acá entra todo, absolutamente todo, y que, además, los aportes van más allá de lo que se recaude por concepto de peaje (...) hay una laxitud enorme, que está muy mal resuelta (...) y a nosotros no nos deja tranquilos ni nos deja conformes”, indicó Abdala.

El diputado colorado Conrado Rodríguez también planteó dudas sobre la necesidad de crear un fideicomiso en lugar de que las funciones sean ejercidas directamente por la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario (DNTF). Sobre ese punto, Tejera defendió la legalidad del mecanismo y recordó que en 2022 se transfirió desde la Administración de Ferrocarriles del Estado a la DNTF las competencias sobre la infraestructura ferroviaria.

Etcheverry rechazó que el fideicomiso pretenda quedar por fuera del control parlamentario, una de las objeciones planteadas por la oposición, dijo estar dispuesta a analizar modificaciones al articulado pero pidió “no amputarse” la posibilidad de un instrumento que consideró “muy importante para el desarrollo de esta infraestructura y del país”.