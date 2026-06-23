Las "carencias" que denuncia el gremio ferroviario del único tren de pasajeros, que une Rivera y Tacuarembó

En Uruguay queda un solo tren de pasajeros que opera la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que va desde Tacuarembó a Rivera dos veces por semana. Pero, según advirtió en sindicato de trabajadores ferroviarios, el servicio enfrenta problemas como la escasa frecuencia —lunes y viernes—, que se utilizan trenes de la década del 60 y del 80 con un diseño “para el frío polar en Suecia” y la dificultad para que accedan emprendimientos turísticos.

El presidente de la Unión Ferroviaria, Washington Sánchez, explicó ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes cuál es la frecuencia y qué dificultades por las condiciones actuales, desde la perspectiva del sindicato, trae a la población.

El primer servicio de este tren parte a las 7:00 horas desde Tacuarembó y regresa a Rivera a las 16:00 o 18:00. Esto dos veces por semana. Sánchez destacó que este tren, “aun con su escasa frecuencia, representa la única opción de transporte para un montón de familias del interior profundo que lo utilizan para ir a estudiar o trabajar”. Y, según el presidente del sindicato, les consta que “muchas veces” hubo personas que se lo tomaron el lunes y tuvieron “que estar toda la semana fuera de sus hogares en pensiones rentadas esperando a volver el viernes”.

En esa línea, hizo hincapié en la necesidad de esta línea al decir que hay localidades como Laureles o Paso del Cerro, “retiradas casi 20 km de la Ruta 5”, que “necesitan este servicio para solventar su vida cotidiana”.

Por otra parte, el presidente del sindicato afirmó que hay emprendimientos turísticos rurales en la Quebrada del Norte —“reconocida por su riqueza paisajística, patrimonial y cultura”, dijo— que “enfrentan grandes dificultades de acceso, movilidad y promoción debido a la falta de un sistema de transporte público eficiente y continuo que conecte” Tacuarembó con Rivera.

“Reducir el servicio ferroviario de pasajeros a una expresión casi testimonial limita la circulación de visitantes, encarece la logística y reduce las oportunidades de acceso a la educación y la salud de sus habitantes, como también es un freno al crecimiento para los emprendedores rurales y urbanos”, indicó ante los legisladores.

También se denunció en la comisión la “carencia” de trenes en estado “óptimo para continuar operando” en este servicio. Los vehículos que tienen hoy —indicó Sánchez— son de la década del 60 y del 80, “con una mecánica diseñada para el frío polar en Suecia”. Al mismo tiempo, puso sobre la mesa que ni en Tacuarembó ni Rivera cuentan con la infraestructura adecuada para hacer mantenimiento.

No obstante, destacó las “intenciones del directorio de AFE” que, con un “presupuesto recortado en el monto de inversiones en alrededor del 30% con respecto al gobierno anterior”, trabaja para “poder recuperar parte del parque motor”. Al mismo tiempo, consideró que estos “esfuerzos” deben acompañarse con la “posibilidad de adquirir nuevas unidades” antes de que termine el período porque, de lo contrario, “será muy difícil mantener y potenciar el servicio”.