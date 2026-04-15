Sistema ferroviario: MTOP impulsa carga, evalúa aumentar tren de pasajeros y ve "potencialidad" turística

En Uruguay hay un arraigo al ferrocarril que se explica por la enorme importancia que tuvo en un momento. Pero los tiempos han cambiado. El país se llenó de rutas, aumentó la cantidad de autos y hubo un salto en el transporte de carga. Lo que no quiere decir que sea un sistema descartado, sino todo lo contrario ya el gobierno asegura que lo quiere revitalizar y modernizar, para lo que tiene varios proyectos en curso, aunque quedan asuntos por afinar a la espera de mayores estudios.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmó hace poco más de un año un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo y la CAF para diseñar el Plan Maestro de Transporte Ferroviario. Aún está en elaboración, pero el director nacional de transporte ferroviario, Waverley Tejera, explica a El País cuál es el panorama actual y los planes que tiene la cartera.

El sistema ferroviario actual es de open access: un mercado abierto donde AFE es un operador más y el Estado pone la infraestructura a cambio de que se le pague un peaje por su utilización. Aún se está en proceso de ajustes de la reestructuración del sistema —que quedó vigente a partir del 1° de enero de 2022 después de la Rendición de Cuentas— porque cuando asumió el gobierno de Yamandú Orsi las autoridades se encontraron, según relató Tejera, con que “no se había hecho nada”.

Una de las posibilidades que tiene el MTOP sobre la mesa es aumentar el uso del ferrocarril para el transporte de personas.

Para el MTOP, indicó Tejera, es “importante” el tren de pasajeros y es un tema “en agenda” en el que se trabaja. Es más, es parte del Plan Maestro de Transporte Ferroviario dado que se pidió una evaluación de su implementación no solo en la zona metropolitana, sino en otras partes del país.

A poco de que asumiera la administración actual, el consorcio francés Setec presentó un estudio de factibilidad para implementar el transporte de pasajeros sobre un tramo del Ferrocarril Central. El MTOP lo tiene en carpeta, espera otros y analiza las distintas posibilidades en el marco de la revisión del sistema de transporte metropolitano, señaló Tejera, y continuó: “Si queremos tener un servicio de pasajeros con trenes de cercanía, tiene que estar totalmente integrado. Por ejemplo, se debe poder utilizar la misma tarjeta para subir al tren que al ómnibus”.

En las últimas semanas hubo un hito en el MTOP: la Estación Central General Artigas en Montevideo, conocida como Estación Central de AFE, pasará a la cartera después de décadas de una batalla en la Justicia con la empresa Glenby S.A.

Tejera explicó que hay una “serie de opciones” sobre qué hacer con este icónico espacio y que el gobierno “está tomando decisiones”. No obstante, dejó en claro que no se puede “condicionar el desarrollo de transporte de pasajeros por ferrocarril a lo que suceda en la estación porque, de última, está la nueva terminal”. Pero, “en caso de que se presente un escenario” donde se utilizara la Estación Central de AFE, sería necesario extender las vías unos 400 metros de su recorrido actual, añadió.

Más allá de la estación, se analiza la posibilidad de tener un servicio de pasajeros entre Montevideo y Progreso, trayecto en el Ferrocarril Central tiene doble vía, lo que “da más capacidad operativa”, dijo. Eso implica también estudiar cuál es el negocio que se puede plantear y cuáles son las inversiones necesarias. Sí cree que “es importante que el Estado tenga una participación” de implementarse, pero “habría que ver de qué forma” porque, entre varios motivos, sus “recursos son finitos”.

Al mismo tiempo, destacó que sería, “de alguna manera”, un mecanismo para que “le llegue la gran inversión que hizo el país de forma directa a la población en el entorno”.

Otra “línea de trabajo” dentro del MTOP es el ferrocarril turístico, para lo que trabajan con AFE y el Ministerio de Turismo. Tejera ve que hay una “potencialidad” porque, además, ya se ha hecho alguna experiencia puntual pero la idea es poder darle un marco. Una de las ventajas se daría en las economías a nivel local dado que alrededor de las estaciones se podrían beneficiar, por ejemplo, restaurantes o artesanos, señaló.

"Llegar al menos a José Pedro Varela".

Dentro de los “objetivos importantes” del MTOP está “avanzar en el desarrollo del transporte de carga”, señaló. Uno de los grandes proyectos es la rehabilitación del puente ferroviario sobre el Río Negro para poder darle continuidad al Ferrocarril Central, dado que hoy llega hasta la cabecera de este.

Tejera recordó que el plan original del Ferrocarril Central incluía su rehabilitación, pero que se resolvió “recortarlo en una decisión estratégica nefasta” del gobierno anterior. Igual van a quedar “algunos desafíos operativos” porque en la Línea Rivera se reduce la capacidad de toneladas por eje.

También se quiere hacer una rehabilitación de la Línea Río Branco, que está activa pero con “condiciones malas”, apuntó. “El objetivo primario es llegar al menos a José Pedro Varela”, lo que es importante “para el sector productivo del arroz”. Pero se quiere, en otras etapas, seguir avanzando. Una particularidad es que, “cuando se desarmó la vía antigua para hacer el Ferrocarril Central, se acopió el material en diferentes estaciones”. Su utilización permitirá “optimizar recursos y bajar los costos de obra”, además, se está “trabajando en la generación de un fideicomiso que se alimenta de los flujos de ingresos por los peajes que pagan los operadores”, señaló.