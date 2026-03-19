Así está hoy la Estación Central de AFE: riesgo de desprendimientos, escombros y vías abandonadas

La Estación Central General Artigas en Montevideo pasará este jueves nuevamente a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras décadas de un litigio con la empresa Glenby S.A., que ganó la licitación para la construcción del Plan Fénix en 1999.

Este jueves se hará el traspaso del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a la cartera y luego el proceso seguirá, dado que requiere homologación de la Justicia, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes del MTOP.

¿Cómo está hoy la Estación Central de AFE?

El País recorrió las instalaciones del edificio en abril de 2023, donde pudo tomar fotos y hacer un registro audiovisual.

Recorrida por Estación Central de AFE en abril de 2023. Foto: Fernando Ponzetto

Ponerse un casco “es necesario por el riesgo de que les caiga algo en la cabeza”, advertía un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) previo al ingreso a la vieja y deteriorada estación. “Hay desprendimientos del techo”, agregó después.

En las imágenes se podía ver la triste realidad del predio: paredes sin pintar, ladrillos a la vista, aberturas en mal estado, objetos y escombros amontonados por los rincones.

El lugar no cuenta hoy con condiciones de seguridad mínimas para que se pueda abrir al público. No tiene riesgo de derrumbe, pero sí peligro de desprendimientos y hay chapas que se han ido volando.

El 28 de febrero de 2003 salió el último tren y desde entonces, la especulación, decadencia y el litigio de por medio influyeron para que sea un esqueleto abandonado de casi seis hectáreas, ubicado frente al Puerto de Montevideo.

Escombros, paredes en mal estado, grafitis en llamativos colores son lo primero que se ve al subir. También charcos de agua que se acumulan en zonas donde los techos tienen aberturas y hay cuartos deteriorados. Las oficinas que están alrededor del gran hall tienen pisos de madera levantados, cables de electricidad sueltos, agujeros en los techos, escombros en el suelo y tubos de luz colgando. También se observa alguna mancha de humedad.

Hay paredes y vidrios que tienen manchas como si alguien hubiera jugado al paintball en las instalaciones. En algunas salas no hay puertas o están rotas y en otras no hay ventanas. Donde estaban los baños quedan indicios de cerámicas y algún inodoro sucio. Hay polvo, telarañas y hojas en el piso. Hay escaleras sin escalones, otras con escalones desgastados y en varias oficinas hay estufas oxidadas.

Recorrida por Estación Central de AFE en abril de 2023. Foto: Fernando Ponzetto.

Recorrida por Estación Central de AFE en abril de 2023. Foto: Fernando Ponzetto.

El largo litigio y los gastos por mantenimiento

El juicio empezó hace dos décadas e incluye a la playa de maniobras lindera, que tiene unas cuatro hectáreas. El padrón que comprende a la estación, según la escritura de la expropiación a la que accedió El País, es de una hectárea y media. El edificio, en tanto, pertenece al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El juicio que se cierra este jueves es de resolución de contrato por incumplimiento, iniciado por cada parte contra la otra. De un lado, el Estado Uruguayo a través de Saduf Sociedad Anónima, integrada por el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda y creada para trabajar en el Plan Fénix, sostiene que incumplió la empresa Glenby S.A., propiedad del empresario Fernando Barboni, ya que “debió haber tomado posesión sobre los bienes, construir y pagar; algo que no hizo”.

Del otro lado, Glenby hizo un juicio contra el Estado por incumplimiento, alegando que faltaban algunas obras para que se les entregue el bien. En su momento Saduf presentó dos “excepciones”, por “caducidad” y “cosa juzgada”, pero no tuvo éxito.

Según supo El País al realizar el informe para Qué Pasa en 2023, el Estado gastaba en ese momento más de US$ 22.300 mensuales para la limpieza y seguridad de la Estación Central, cifra que era de US$ 16.000 por mes en 2021, según informó Radio Sarandí en su momento.