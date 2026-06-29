Renunció la rectora de la UTEC: el motivo que esgrimió en su despedida y la versión diferente de la oposición

Renunció a su cargo Valeria Larnaudie, rectora de la Universidad Tecnológica (UTEC), institución que se desarrolla en el interior del país. Lo hizo a través de una carta que envió a la comunidad educativa en la que aseguró que no está en condiciones de tener "dedicación plena" en este trabajo y que "la premura" para cerrar el ciclo se debe a "aspectos de salud".

En la carta, a la que accedió El País, dijo que "motiva esta decisión el compromiso" que siente por el rol y "la imposibilidad de mantenerlo sin comprometer de forma significativa" su desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República (Udelar), así como su "línea de investigación" y el trabajo de sus estudiantes, aspectos que entiende que "contribuyen significativamente al desarrollo del país".

Larnaudie aseguró que su renuncia es "un acto de cuidado hacia la UTEC", que "merece una conducción que pueda entregarle dedicación plena".

Denuncias de crisis interna por parte de la oposición

Sin embargo, desde la oposición hay quienes entienden que los motivos de esta renuncia no se agotan en cuestiones personales sino que la dirección de la UTEC se ha visto envuelta en disputas internas tras las designaciones realizadas un año atrás, al asumir el gobierno Yamandú Orsi y las nuevas autoridades educativas.

Gonzalo Baroni, exdirector nacional de Educación durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y actual asesor en educación del Partido Nacional, publicó en X que la renuncia se da "luego de una crisis en la toma de decisiones internas en cuanto a denuncias, resoluciones y falta de definiciones claras en la conducción".

"Mezcla de corporativismo, decisiones político partidarias y falta de seriedad en la conducción", escribió. Y agregó: "Otra institución educativa que el Frente Amplio deja en manos de líderes sindicales. Los sindicatos no son el problema, sino el lugar que el poder político partidario les deja ocupar".

En diálogo con El País aseguró estar en conocimiento de disputas entre la parte de la dirección que proviene de la academia, como Larnaudie, y la que proviene del sindicalismo, representado por el director Marcelo Ubal, expresidente del sindicato de la UTEC.

"Hace mucho tiempo viene un caldo de cultivo, una queja constante por parte de docentes, no docentes y estudiantes de que muchas decisiones fueron tomadas con carácter más partidario que de gestión universitaria", dijo, y habló de una "puja entre la posición más sindical y la más académica" en la conducción.