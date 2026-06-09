Mientras las miradas van al Mundial de fútbol, otra selección uruguaya viaja a competir en robótica

Cuando todas las miradas están en la Copa del Mundo de Fútbol que organizan Estados Unidos, Canadá y México, y que comienza el jueves 11 de junio, hay otra selección uruguaya que competirá en un mundial. Es que el equipo Urubots, integrado por estudiantes de la Universidad Tecnolótica (UTEC) en Rivera, logró una nueva clasificación para dos de los eventos de robótica más prestigiosos a nivel internacional: la RoboCup, en Corea del Sur, y la FIRA RoboWorld Cup, en Canadá.

La preparación para esta doble cita internacional comenzó a fines de 2025, incluso durante el período de vacaciones, lo que demuestra el compromiso y entusiasmo por parte del equipo. En ese período, el grupo dedicó tiempo a optimizar el hardware y el software, y a la redacción de los Team Description Papers (TDP), que son artículos esenciales para la clasificación.

Urubots es una iniciativa multidisciplinaria que reúne a una veintena de estudiantes y profesores de UTEC Rivera. Aunque la mayoría proviene de la carrera Ingeniería en Control y Automática, el equipo se nutre de otras formaciones de UTEC como Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Logística y el Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas. La participación se extiende a docentes del posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial y egresados que mantienen su vínculo con el proyecto.

La agenda de competencias en 2026 es intensa. El primer compromiso es la RoboCup, que se realizará en Corea del Sur del 30 de junio al 6 de julio. Allí, ocho integrantes buscarán destacar en las categorías de rescate (rescue) y robótica industrial (RoboCup Work). Poco después, del 16 al 21 de julio, otros cuatro estudiantes participarán en la FIRA RoboWorld Cup en Canadá, enfocándose en categorías como humanoides, drones y carros autónomos.

Estudiantes de UTEC clasificaron a los mundiales de robótica de Corea del Sur y Canadá 2026. Foto cedida a El País.

Kevin Farías Romero, estudiante de Ingeniería en Control y Automática en UTEC que compite en la categoría rescue en Ururobots, habló con El País sobre cómo fue su interés por la robótica. "Hoy en día trabajo en UTEC como analista de labotarorio en electrónica, siempre me gustó todo eso. Recorría mi barrio viendo quién tiraba un televisor o un lavarropa para ver si podía desarmarlo y hacer algo con eso", indicó el joven de 26 años.

El joven preparó un perro robot que competirá en la categoría rescue. Le colocaron un brazo robótico que fue hecho por el grupo. Esta invención apunta a exponer el robot a situaciones de peligro-rescate y no humanos.

La preparación para la competencia

La confirmación de la clasificación, recibida a fines de marzo, fue el resultado de meses de trabajo que culminaron con la entrega de los artículos y videos de demostración. Farías Romero señaló que "de un año al siguiente uno está desarrollando y cuando llega la etapa de clasificar uno desarrolla más y se profesionaliza". "

El equipo de estudiantes de Urubots es consciente de que compite con rivales que poseen mayor infraestructura y financiación. Sin embargo, su mayor activo es la capacidad de adaptación y la resolución de problemas en equipo.

La carrera por el financiamiento

A la par de los desafíos de ingeniería, Urubots mantiene una campaña activa para asegurar el respaldo económico necesario para estos viajes de alto costo. La planificación se ha vuelto especialmente compleja por el contexto internacional. Por ello, el equipo está reajustando el presupuesto para definir la composición final de la delegación.

Farías Romero explicó que "los equipos reciclan robots que están en el laboratorio para fabricar otros mejores". "Para los viajes de estas dos competencias internacionales requerimos postular y que se analicen los avances que tenemos y si podemos ir a competir. Tenemos más equipos clasificando que del dinero que tenemos para enviarlos", aseveró el joven. "Estas competencias valoran la consistencia de los equipos. Hay equipos que se presentan una y otra vez y eso se valora como un histórico de desarrollo y su constancia", acotó.

Estudiantes de UTEC clasificaron a los mundiales de robótica de Corea del Sur y Canadá 2026. Foto cedida a El País.

El estudiante dijo que hay "una calidad excepcional de gente". "Pasa como el fútbol, tenemos una cantidad de gente desproporcionada que es muy buena", expresó Farías Romero. "Una de las cosas que me encantaría es que siga creciendo UTEC y que los gurises que están conmigo investigando en robótica avanzada se queden y puedan tener un trabajo y seguir investigando en Uruguay, donde crecieron", concluyó.

A la fecha, Urubots cuenta con el apoyo vital de UTE, MIEM, MEC, Banco de Seguros del Estado, Antel, Intendencia de Rivera, UTEC e IFSul y convocó a un encuentro en Presidencia con las autoridades para agradecer el apoyo el pasado lunes 8 de junio.