Resignaron sus vacaciones para representar a Uruguay: equipo de UTEC va por la gloria en mundiales de robótica

Mientras la mayoría de los estudiantes uruguayos cerraban sus cuadernos en diciembre de 2025 para iniciar el descanso de verano, en la sede de UTEC Norte, en Rivera, las luces permanecieron encendidas. Un equipo de aproximadamente 20 personas, integrado por estudiantes de carreras como Ingeniería en Control y Automática, Ingeniería de Datos y Logística, junto a docentes y egresados, dedicó sus vacaciones a ajustar piezas, corregir errores de código y redactar los complejos artículos académicos exigidos por la élite de la robótica mundial.

Este esfuerzo dio sus frutos a finales de marzo, cuando el equipo Urubots recibió la confirmación oficial: clasificaron en todas las categorías postuladas para las dos competencias más exigentes del planeta.

El desafío es doblemente ambicioso este año, ya que las citas son en continentes distintos y con apenas diez días de diferencia, lo que impone una logística sin precedentes para la delegación uruguaya en un contexto internacional complejo.

El camino a Corea del Sur y Canadá: fechas y categorías

La actividad internacional comenzará en Corea del Sur con la RoboCup, que se desarrollará del 30 de junio al 6 de julio de 2026. Allí, el equipo participará con ocho representantes en las categorías Rescue (tareas de rescate) y RoboCup Work (entornos industriales). Sin respiro, la delegación se dividirá para que otro grupo compita entre el 16 y el 21 de julio en la FIRA RoboWorld Cup en Canadá, donde medirán sus desarrollos en drones, carros autónomos y robots humanoides.

Para lograr la clasificación, debieron presentar los Team Description Papers, documentos técnicos que detallan el hardware y software de cada robot, además de videos demostrativos de su funcionamiento.

Equipo de Urubots de la UTEC de Rivera. Foto difusión.

El alto costo de los viajes largos y la coincidencia con la Copa del Mundo de la FIFA han encarecido y complicado el financiamiento y la logística del equipo. Si bien cuentan con el respaldo de instituciones como UTE, Antel, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Intendencia de Rivera, los estudiantes continúan recaudando fondos para asegurar la participación de la delegación final.

En este marco, el próximo sábado 18 de abril a las 15:00 horas se realizará la RoboFest en la sede de UTEC Rivera. El evento contará con música, juegos y workshops, con el objetivo de que la comunidad apoye a este grupo de jóvenes que, más allá de la técnica, busca fortalecer su sentido de pertenencia y representar al país en la cima tecnológica.