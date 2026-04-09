Quién es Sebastián Gastelumendi, el uruguayo entre los mejores del mundo en Age of Empires

Sebastián Gastelumendi, de 23 años, nacido en Montevideo y radicado desde hace 16 años en Fray Bentos, es actualmente el mejor jugador uruguayo de Age of Empires II y uno de los representantes más destacados del país en este videojuego en la escena internacional. Su reciente participación en el torneo Red Bull Wololo marcó un hito en su carrera, no solo por el rendimiento, sino también por la experiencia de competir al más alto nivel.

“Representar a Uruguay fue una locura. Sentí mucho cariño de mi familia, amigos y de la gente que juega y sigue el Age. Todo ese aguante me impulsa, el estar representando de alguna forma al país”, señaló. Si bien aclaró que el torneo no se organiza por selecciones ni cupos nacionales, reconoció que vivió la competencia con un fuerte sentido de representación: “Estoy jugando yo, pero hay mucha gente alentando detrás”.

Gastelumendi explicó que dentro de la escena competitiva de Age of Empires II existen dos grandes circuitos, siendo los torneos de Red Bull los más relevantes. “Nunca sabemos si va a haber otro, quedamos expectantes. Quizás este fue el último, espero que no”, comentó, al tiempo que detalló que existen modalidades tanto virtuales como presenciales, estas últimas realizadas en distintas ciudades del mundo como Londres, China, España y Alemania, con una próxima edición prevista en Brasil.

Para el uruguayo, los torneos presenciales tienen un valor diferencial: “Son los más divertidos. Conocés gente, hablás con otros jugadores y sentís una energía tremenda”. En ese sentido, relató su camino de clasificación, donde logró imponerse en una serie decisiva ante un reconocido jugador noruego por 4 a 3: “Fue una locura, porque iba a ser la primera vez desde 2015 que él no clasificaba a un presencial. Después finalmente entró porque otro no consiguió la visa”, agregó entre risas.

El evento se desarrolló en escenarios emblemáticos de Londres, con fase de grupos en el Red Bull Gaming Sphere de Shoreditch, playoffs en el ODEON Luxe Leicester Square y la final en el Royal Albert Hall. “Los playoffs fueron impresionantes, jugamos ante unas 700 personas. Y la final fue una locura, con 3.000 espectadores”, recordó, aunque no logró acceder a la instancia decisiva.

Sebastián Gastelumendi, uruguayo que se destacó en el Red Bull Wololo del Age of Empires II. Foto cedida a El País.

En cuanto a la competencia, Gastelumendi valoró especialmente su desempeño: “Pasé la fase de grupos, que era muy competitiva. Perdí los primeros dos partidos, gané el último y clasifiqué. Después logré ganar en la siguiente fase y terminé en el puesto número cuatro, mi mejor resultado en un torneo presencial”. En semifinales cayó ante un jugador austríaco, en un cruce donde reconoció no haber tenido su mejor nivel.

“Estoy conforme con el resultado teniendo en cuenta la trayectoria. Es un juego con mucha historia y no es fácil meterse en el top. Igual tengo más ambición, mi objetivo es ser el mejor del mundo”, afirmó. También admitió que le costó procesar la derrota: “Aspiraba a jugar la final, pero son cosas que me dejan aprendizaje para los próximos eventos”.

Los secretos del Age of Empires II

Sobre la complejidad del juego, explicó que Age of Empires II combina estrategia, economía y toma de decisiones en tiempo real. “Manejás cuatro recursos: madera, piedra, oro y comida. Tenés que distribuir a los aldeanos, avanzar de edad, desarrollar tecnologías y decidir cómo jugar cada partida: más ofensivo, más económico. Es mucho más complejo de lo que parece”, sostuvo.

A ese componente se suma la exigencia de multitarea: “Es una fiesta de movimientos constantes, donde no solo importa lo que hacés vos, sino anticiparte a lo que hace el rival. Tiene algo de ajedrez, pensar no solo en el presente sino en el futuro”. En ese sentido, destacó que los mejores jugadores son quienes combinan velocidad, experiencia y visión estratégica a largo plazo.

En cuanto a su preparación, detalló que el entrenamiento incluye tanto el perfeccionamiento individual como el análisis de rivales. “Cada jugador tiene su estilo. Mi estrategia es potenciar lo que mejor hago, pero también detectar dónde el otro se siente incómodo para explotarlo. Es algo clave en la competencia”.

Sebastián Gastelumendi, uruguayo que se destacó en el Red Bull Wololo del Age of Empires II. Foto cedida a El País.

Entrenamiento en equipo

Gastelumendi forma parte del equipo argentino Wonders, con quienes entrena de forma privada. “Es una parte muy divertida. A este nivel no sirve entrenar con jugadores de menor nivel, necesitás exigencia para mejorar y sacar conclusiones”, explicó.

Finalmente, destacó el impacto que el juego ha tenido en su desarrollo personal y académico, ya que actualmente cursa Ingeniería en Logística en UTEC y está a la espera de su título. “Me aportó mucho en planificación, organización, análisis crítico y toma de decisiones. Es un juego que te obliga a pensar y a mantener la concentración durante mucho tiempo. En un contexto donde estamos muy dispersos, eso también se entrena”, concluyó.

Sebastián Gastelumendi, uruguayo que se destacó en el Red Bull Wololo del Age of Empires II. Foto cedida a El País.

Qué es y cómo se juega al Age of Ampires II

Age of Empires II (AoE2) es un juego de estrategia en tiempo real (RTS) lanzado originalmente en 1999 (y versionado en Definitive Edition). Los jugadores gestionan una de decenas de civilizaciones medievales, recolectando recursos, construyendo ciudades y creando ejércitos para derrotar a sus oponentes, avanzando a través de cuatro edades: Oscura, Feudal, de los Castillos e Imperial. Avanzar a una nueva Edad desbloquea nuevas unidades, estructuras y tecnologías, pero los jugadores primero deben construir ciertos edificios de su edad actual y luego pagar una cantidad de recursos. Se juega a través de dispositivos electrónicos.