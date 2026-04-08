De robótica a IA: abrió sus puertas Tumo, el centro de tecnologías creativas y anunció apoyo de Google

El centro educativo de tecnologías creativas para adolescentes Tumo abrió las puertas de su primera filial uruguaya este miércoles. Con sede en el predio del Aeropuerto de Carrasco y una inversión total de 10 millones de dólares, verá ingresar la próxima semana a sus primeros mil estudiantes.

El programa, de origen armenio, es gratuito y está dirigido a adolescentes de entre 12 y 18 años inclusive y combina tres metodologías: autoaprendizaje, talleres guiados y laboratorios avanzados en diferentes disciplinas.

El presidente Yamandú Orsi corta la cinta junto a la directora de Tumo Carolina Gutiérrez. Foto: Leonardo Mainé

Tal como indicó su directora Carolina Gutiérrez a El País, más de 4.500 adolescentes se inscribieron en la primera etapa y se espera que los cupos vayan aumentando hasta llegar a 1.500 durante este año. Las disciplinas que se ensenañarán a partir del próximo lunes son modelado 3D, animación, cine, música, programación, robótica, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial generativa.

Este miércoles, durante la inauguración que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi y otras autoridades nacionales, varios líderes de talleres mostraron las instalaciones. En la sala de robótica, por ejemplo, un docente exhibió un robot que combina inteligencia artificial con robótica y contó que esperan que los adolescentes puedan ir progresando en los distintos niveles de aprendizaje hasta llegar a lograr soluciones similares.

Sala de robótica en Tumo. Foto: Faustina Bartaburu

El sistema fue traído al país por Corporación América Airports —a través de Aeropuertos Uruguay— en alianza con Ceibal, el centro de innovación educativa con tecnologías digitales del Estado. La presidenta de Ceibal Fiorella Haim señaló que el centro viene recorriendo el camino de la democratización del acceso a la tecnología y el desarrollo de capacidades clave y que la llegada de Tumo “dialoga naturalmente con ese recorrido”.

Por su parte, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo en rueda de prensa que el proyecto está en desarrollo desde el período anterior y que “engancha muy bien con las propuestas de extensión del tiempo educativo, que es uno de los compromisos de esta administración”.

Durante la inauguración también se anunció el apoyo de Google durante los próximos dos años.

Cómo funciona el programa

El proceso consiste en una primera etapa de autoaprendizaje en la que el adolescente realiza algunas actividades cortas e interactivas —cuestionarios en base a tutoriales, juegos y pruebas— que permiten explorar conceptos y sentar las bases para los talleres que siguen. En este tramo los jóvenes trabajan en computadoras de forma independiente aunque con ayuda de líderes.

Tras la instancia de autoaprendizaje los adolescentes pueden pasar a realizar talleres dictados por especialistas en cada una de las ocho disciplinas (modelado 3D, animación, cine, música, programación, robótica, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial generativa). Los estudiantes eligen tres disciplinas en las que enfocarse en primera instancia aunque luego pueden rotar por otras áreas.