Tumo abrió inscripción en Uruguay: cómo postularse al programa de tecnologías creativas para adolescentes

El centro Tumo, programa de aprendizaje de tecnologías creativas diseñado especialmente para adolescentes cuya sede se ubicará en el predio del Aeropuerto de Carrasco, abrió formalmente el proceso de postulación.

"El primer paso para sumarte a Tumo es completar tu postulación. Una vez enviada, nuestro equipo te irá informando el estado del proceso", detalla la web del centro educativo. Se puede acceder a través de este enlace.

En el formulario hay que completar datos personales, datos sobre el centro educativo al que concurre el/la adolescente interesado en el programa y los intereses de horario y disciplinas de estudio dentro del programa.

Así avanza la obra del Centro Tumo en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Leonardo Mainé

¿Qué es Tumo y cómo funcionará?

Tumo Center for Creative Technologies, centro educativo armenio que da educación digital gratis a más de 35.000 adolescentes de entre 12 y 18 años en más de una decena de países, abrirá su primera sede en Uruguay este año.

El programa —que no entra en el sistema de educación formal— es gratuito y va dirigido a adolescentes de 12 a 18 años de diferentes contextos socioeconómicos. El modelo educativo consiste en un sistema de autoaprendizaje y talleres prácticos en diferentes disciplinas.

El centro Tumo en Ereván, Armenia. Foto: Tumo

El concepto que resaltan sus creadores es que los adolescentes están a cargo de su propio proceso de aprendizaje y pueden elegir qué aprender para potenciar sus habilidades de cara al futuro.

La tecnología es la columna vertebral del proyecto: además de las disciplinas que los jóvenes pueden aprender, el modelo cuenta con una plataforma —Tumo Path— que diseña un camino personalizado para cada adolescente basado en sus intereses.

El modelo propone dos etapas: en una primera instancia los jóvenes deben completar algunas actividades que les propone la plataforma Tumo Path —cuestionarios en base a tutoriales, juegos y pruebas— para luego desbloquear el ingreso a distintos talleres guiados por líderes. Las disciplinas que estarán disponibles en Uruguay serán programación, animación, música, GenAI, cine, robótica, desarrollo de videojuegos y modelado 3D.

La franquicia fue traída al país por Corporación América Airports —a través de Aeropuertos Uruguay— en alianza con Ceibal, el centro de innovación educativa con tecnologías digitales del Estado.