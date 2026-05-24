Egresó la primera mujer de la carrera de Ingeniería Biomédica en la UTEC: recibió el saludo de Yamandú Orsi

La joven artiguense Martina Bach se convirtió en la primera mujer egresada de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), en un hecho que fue destacado como un "símbolo del crecimiento de las oportunidades de formación científica y tecnológica en el interior del país". La estudiante desarrolló toda su carrera en la sede de Fray Bentos y culminó su formación con un proyecto enfocado en simulaciones computacionales aplicadas al sistema digestivo humano.

Oriunda de Artigas, Martina contó que llegó a Fray Bentos atravesando una etapa de incertidumbre sobre qué estudiar, aunque tenía claro que quería orientarse hacia el área científica. Tras investigar distintas opciones junto a su familia, encontró en Ingeniería Biomédica una carrera que combinaba medicina e ingeniería, algo que terminó de convencerla. “Cuando encontré Ingeniería Biomédica en UTEC Fray Bentos pensé: ‘es por acá’”, recordó.

La decisión implicó además dejar su ciudad natal y mudarse al litoral del país. Mientras la mayoría de sus amigos optaban por Montevideo, ella eligió instalarse en Fray Bentos para comenzar una nueva etapa académica. Con el tiempo, aseguró, la ciudad se transformó en un hogar y la experiencia universitaria trascendió lo académico gracias al vínculo cercano que se genera entre estudiantes y docentes de la institución.

Martina Bach, primera mujer egresada de la carrera de Ingeniería Biomédica en la UTEC. Foto cedida a El País.

Durante la carrera, Martina profundizó en áreas como procesamiento de imágenes, biomecánica, programación, electrónica y diseño de dispositivos. Según explicó, uno de los aspectos que más la motivó fue la posibilidad de que los conocimientos adquiridos tengan un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

Su trabajo final estuvo centrado en simulaciones computacionales vinculadas al sistema digestivo humano. A través de herramientas de modelado y dinámica de fluidos, investigó el comportamiento de determinados flujos dentro del estómago humano, integrando programación, matemática, física, anatomía y aplicaciones clínicas.

Elogio de Orsi

El logro fue reconocido públicamente por el presidente Yamandú Orsi, quien publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado a la estudiante y al expresidente José Mujica. “En la semana de su cumpleaños quizás este sea el mejor regalo para Pepe. Su idea de la UTEC se materializa en estas buenas nuevas: desde Artigas hasta Fray Bentos la esperanza de una joven mujer uruguaya se hace realidad. Uruguay seguirá creciendo desde el interior y a partir del conocimiento. Felicitaciones Martina”, escribió Orsi en su cuenta de X.