Primer lanzamiento de globos meteorológicos con IA en Uruguay: qué son y cómo funcionan en Lavalleja

Uruguay concretó esta semana el primer lanzamiento de globos meteorológicos autónomos de larga duración, una iniciativa que busca validar en el hemisferio sur una tecnología de pronóstico climático basada en inteligencia artificial. El proyecto se desarrolla en el Destacamento Militar La Calera, en Minas (Lavalleja), departamento de Lavalleja, donde entre el 5 y el 12 de mayo se lanzarán 15 globos equipados para recopilar datos atmosféricos.

La experiencia está a cargo de la startup californiana WindBorne Systems, en conjunto con Newlab y la Universidad Tecnológica (UTEC). Los globos recopilan información sobre temperatura, humedad y otros indicadores en la atmósfera superior durante períodos prolongados, datos que luego son procesados mediante modelos de aprendizaje profundo para mejorar la precisión y el alcance de los pronósticos meteorológicos.

Según informó UTEC, el objetivo es comprobar el funcionamiento de esta tecnología en el hemisferio sur, luego de que la empresa lograra mapear gran parte del hemisferio norte con sus operaciones. WindBorne actualmente lanza alrededor de 300 globos por mes en distintas partes del mundo y eligió a Uruguay como punto estratégico para establecer una futura base regional en el Cono Sur.

Cielo nublado sobre la rambla del Buceo en la ciudad de Montevideo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El rol de UTEC

La investigadora de UTEC Natalie Aubet señaló, en diálogo con El País, que esta iniciativa constituye "una de las primeras acciones concretas del HUB espacial que impulsa la universidad". Explicó que "el proyecto permitirá validar tecnologías en territorio nacional, generar conocimiento aplicado y fortalecer la cooperación internacional en el área aeroespacial".

Además, sostuvo que "consolida a la institución como socio académico capaz de facilitar este tipo de desarrollos tanto en infraestructura como en gestión técnica e institucional".

Desde la organización destacaron que las posibles aplicaciones de la tecnología abarcan sectores como la agricultura, la energía, la logística y la gestión de eventos climáticos extremos, áreas donde contar con pronósticos más precisos puede resultar clave para la toma de decisiones.

Conexión local

La plataforma global de innovación Newlab fue la encargada de conectar a la startup estadounidense con actores locales. Para concretar el piloto, UTEC aportó infraestructura y el sitio de lanzamiento, además de gestionar permisos ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y la Fuerza Aérea. También brindó el marco institucional para tramitar la importación temporal de equipos y las autorizaciones de vuelo.

Guadalupe Moles, Program Manager de Newlab, afirmó en diálogo con El País que el proyecto "demuestra cómo una startup internacional puede instalar rápidamente operaciones en Uruguay con apoyo de socios locales". A su entender, "este tipo de articulaciones forman parte del ecosistema de innovación que buscan consolidar en el país".

Como parte del acuerdo, UTEC tendrá acceso a datos meteorológicos de alta resolución obtenidos en la estratosfera inferior. Aubet indicó a El País que esa información "abrirá nuevas oportunidades de investigación aplicada en áreas vinculadas al cambio climático, las energías renovables y la gestión de riesgos ambientales".

Además, señaló que los datos podrán incorporarse a líneas de trabajo sobre geotecnologías y modelado ambiental, fortaleciendo tanto la investigación como la formación de estudiantes.