El pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 7 de mayo el tiempo en Uruguay estará inestable, con una temperatura mínima nacional de 13°C y una máxima de 23°C.

En el noroeste, la mañana se presentará cubierta con precipitaciones y tormentas, junto a vientos del norte entre 20 y 50 km/h y rachas de hasta 60 km/h; hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con descenso de temperatura y condiciones ventosas, rotando los vientos al suroeste con igual intensidad y rachas, con temperaturas entre 13°C y 23°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta con precipitaciones y tormentas, acompañada de vientos del norte de 20 a 50 km/h y rachas fuertes asociadas; en la tarde y noche persistirá la inestabilidad con cielo cubierto y descenso térmico, con vientos del oeste de similar intensidad, con temperaturas entre 13°C y 22°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto, ambiente ventoso y precipitaciones con tormentas, con vientos del noroeste al suroeste entre 20 y 50 km/h y rachas intensas; durante la tarde y noche continuará el tiempo inestable bajo cielo cubierto, con vientos del oeste y suroeste y rachas de hasta 60 km/h, con temperaturas entre 13°C y 22°C.

En el centro-sur, la mañana estará cubierta con precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al noroeste de 20 a 50 km/h y rachas fuertes; hacia la tarde y noche seguirá el cielo cubierto con descenso de temperatura y condiciones ventosas, con vientos rotando al suroeste y rachas de hasta 60 km/h, con temperaturas entre 14°C y 21°C.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Darwin Borrelli.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará cubierta con precipitaciones y tormentas, acompañadas de vientos del norte entre 20 y 50 km/h y rachas fuertes; durante la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con descenso térmico y vientos del norte de igual intensidad, con temperaturas entre 14°C y 21°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al noroeste de 20 a 50 km/h y rachas intensas; en la tarde y noche continuará la inestabilidad con descenso de temperatura y vientos rotando al suroeste, manteniendo igual intensidad, con temperaturas entre 16°C y 20°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta con precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al noroeste entre 20 y 50 km/h y rachas fuertes; hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto con descenso térmico y vientos rotando al suroeste, con intensidades similares, con temperaturas entre 14°C y 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.