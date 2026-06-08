Nuevo llamado laboral en la UTEC con un sueldo superior a $ 94.000: bases y requisitos

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para docente encargado del tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas con funciones de gestión, para trabajar en la sede de Minas de la institución. Por una dedicación de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración de $ 94.763 nominales, más una compensación por funciones de gestión (equivalente al 30% sobre el sueldo base) en caso de corresponder, de acuerdo a la normativa vigente de UTEC.

Según expresa la UTEC en las bases del llamado, el propósito del cargo es que la persona: "desarrolle actividades orientadas a las problemáticas del área innovación en ciencias gastronómicas de la carrera tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas, desde un enfoque de formación integral de los estudiantes y los lineamientos educativos institucionales".

Las funciones y tareas a ejecutar por el docente se detallan en las bases del llamado, entre las que se encuentran:

Realizar docencia presencial y a distancia , a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad.

, a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad. Participar en las actividades de planificación académica que impulse la coordinación de la carrera, así como en el diseño, revisión continua, evaluación y acreditación del plan de estudios en lo relativo a su unidad.

en lo relativo a su unidad. Participar en actividades de perfeccionamiento docente, tanto específicas como generales, que la institución considere pertinente, asociadas al cumplimiento de sus funciones docentes.

Requisitos excluyentes y valorados para postularse al cargo en la UTEC

Requisitos excluyentes

Formación académica Egresado con título de formación terciaria universitaria o título de formación no universitaria con más de tres años en el área del llamado. Experiencia Acreditar al menos dos años de experiencia docente en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría avanzada o formación equivalente.

en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de o formación equivalente. Experiencia profesional de al menos un año en el área de conocimiento a la que se postula.

Tareas de tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación Posgrado en el área ciencias gastronómicas .

. Formación en técnicas culinarias y en sostenibilidad aplicada a producciones agropecuarias locales.

locales. Formaciones en liderazgo o conducción gerencial. Experiencia Antecedentes acreditados en gestión académica dentro del área de educación en instituciones terciarias de formación profesional en áreas tecnológicas .

. Articulación de acuerdos interinstitucionales, así como procesos de internacionalización.

Antecedentes en temas de acreditación educativa, gestión de calidad e investigación tecnológica .

. Experiencia en modelos de trabajo por objetivos e indicadores. Conocimientos específicos Inglés nivel intermedio

Manejo de herramientas digitales para el trabajo y la educación, incluyendo hojas cálculo, procesadores de texto y plataformas educativas .

para el trabajo y la educación, incluyendo hojas cálculo, procesadores de texto y . Gestión de documentos en nube.

Se valorará conocimientos en normativa pública.

¿Cómo postularse al cargo de docente encargado del tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas?

Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC en la publicación Ref. "TAYG 1/26" hasta el 16 de junio inclusive. Se pueden enviar consultas a la casilla de correo electrónico: capitalhumano@utec.edu.uy.