Nuevo llamado laboral en la UTEC con un sueldo superior a $ 94.000: bases y requisitos
La Universidad Tecnológica abrió un concurso público para un puesto que incluye funciones de gestión académica, docencia y coordinación de equipos. Conocé las bases del llamado, los requisitos y cómo postular.
La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para docente encargado del tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas con funciones de gestión, para trabajar en la sede de Minas de la institución. Por una dedicación de 30 horas semanales, ofrecen una remuneración de $ 94.763 nominales, más una compensación por funciones de gestión (equivalente al 30% sobre el sueldo base) en caso de corresponder, de acuerdo a la normativa vigente de UTEC.
Según expresa la UTEC en las bases del llamado, el propósito del cargo es que la persona: "desarrolle actividades orientadas a las problemáticas del área innovación en ciencias gastronómicas de la carrera tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas, desde un enfoque de formación integral de los estudiantes y los lineamientos educativos institucionales".
Las funciones y tareas a ejecutar por el docente se detallan en las bases del llamado, entre las que se encuentran:
- Realizar docencia presencial y a distancia, a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad.
- Participar en las actividades de planificación académica que impulse la coordinación de la carrera, así como en el diseño, revisión continua, evaluación y acreditación del plan de estudios en lo relativo a su unidad.
- Participar en actividades de perfeccionamiento docente, tanto específicas como generales, que la institución considere pertinente, asociadas al cumplimiento de sus funciones docentes.
Requisitos excluyentes y valorados para postularse al cargo en la UTEC
Requisitos excluyentes
Formación académica
- Egresado con título de formación terciaria universitaria o título de formación no universitaria con más de tres años en el área del llamado.
Experiencia
- Acreditar al menos dos años de experiencia docente en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría avanzada o formación equivalente.
- Experiencia profesional de al menos un año en el área de conocimiento a la que se postula.
Requisitos no excluyentes (valorados)
Formación
- Posgrado en el área ciencias gastronómicas.
- Formación en técnicas culinarias y en sostenibilidad aplicada a producciones agropecuarias locales.
- Formaciones en liderazgo o conducción gerencial.
Experiencia
- Antecedentes acreditados en gestión académica dentro del área de educación en instituciones terciarias de formación profesional en áreas tecnológicas.
- Articulación de acuerdos interinstitucionales, así como procesos de internacionalización.
- Antecedentes en temas de acreditación educativa, gestión de calidad e investigación tecnológica.
- Experiencia en modelos de trabajo por objetivos e indicadores.
Conocimientos específicos
- Inglés nivel intermedio
- Manejo de herramientas digitales para el trabajo y la educación, incluyendo hojas cálculo, procesadores de texto y plataformas educativas.
- Gestión de documentos en nube.
- Se valorará conocimientos en normativa pública.
¿Cómo postularse al cargo de docente encargado del tecnólogo en ciencias de los alimentos y gastronómicas?
Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC en la publicación Ref. "TAYG 1/26" hasta el 16 de junio inclusive. Se pueden enviar consultas a la casilla de correo electrónico: capitalhumano@utec.edu.uy.
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