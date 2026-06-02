El Mides abrió un nuevo llamado laboral con un sueldo de más de $ 91.400: requisitos y plazos
La Secretaría Nacional de Cuidados busca un asistente técnico para el área programática. Buscan perfiles con título universitario y no se requiere experiencia previa. Conocé las bases y cómo postular.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para asistente técnico para ejercer en el área de programática y articulación de la organización. Ofrecen una remuneración nominal de $ 91.444 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.
El cargo tiene como propósito "brindar asistencia técnica al área programática y de articulación en el diseño y articulación de las líneas estratégicas de las políticas de cuidados", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.
Requisitos y títulos universitarios excluyentes para postular al Mides
Requisitos excluyentes
- Título de licenciado en economía, sociología, ciencia política, contador público o administración de empresas.
Requisitos no excluyentes (a valorar)
- Formación
- Cursos, seminarios o talleres en temáticas vinculadas a técnicas de relevamiento de información, políticas sociales, dependencia y autonomía, economía del cuidado, sistemas de información, evaluación de políticas y programas.
- Dominio de herramientas informáticas a nivel usuario/a.
Experiencia
- Experiencia mínima de un año profesional en las temáticas señaladas.
- Experiencia mínima de un año en diseño e implementación de políticas públicas y/o privadas.
- Experiencia en investigación y/o docencia, vinculada a dichas temáticas.
Cuáles son las tareas principales del asistente técnico en cuidados
Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto de técnico en el Mides, se encuentran:
- Integrar el equipo del área programática y de articulación, participando en instancias de coordinación, planificación y capacitación tanto en Montevideo como en el interior del país.
- Colaborar en la elaboración de un plan de regulación y protocolización de políticas de cuidado.
- Recolectar información y contribuir al diseño de mecanismos de supervisión, contralor e indicadores.
- Elaborar los informes técnicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del área.
- Sistematizar la información disponible en función de los distintos objetivos y requerimientos del área.
- Elaborar insumos técnicos que aporten información relevante para la planificación de las políticas de cuidados.
Plazos de inscripción y canales de comunicación en Uruguay Concursa
Los interesados deben presentar la documentación excluyente y a valorar, a través del portal Uruguay Concursa: https://www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya abrió y finaliza el viernes 12 de junio de 2026.
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