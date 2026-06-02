El Mides abrió un nuevo llamado laboral con un sueldo de más de $ 91.400: requisitos y plazos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para asistente técnico para ejercer en el área de programática y articulación de la organización. Ofrecen una remuneración nominal de $ 91.444 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "brindar asistencia técnica al área programática y de articulación en el diseño y articulación de las líneas estratégicas de las políticas de cuidados", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Requisitos y títulos universitarios excluyentes para postular al Mides

Requisitos excluyentes



Título de licenciado en economía, sociología, ciencia política, contador público o administración de empresas.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Formación

Cursos, seminarios o talleres en temáticas vinculadas a técnicas de relevamiento de información, políticas sociales, dependencia y autonomía, economía del cuidado, sistemas de información, evaluación de políticas y programas. Dominio de herramientas informáticas a nivel usuario/a. Experiencia Experiencia mínima de un año profesional en las temáticas señaladas. Experiencia mínima de un año en diseño e implementación de políticas públicas y/o privadas. Experiencia en investigación y/o docencia, vinculada a dichas temáticas.

Cuáles son las tareas principales del asistente técnico en cuidados

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto de técnico en el Mides, se encuentran:



Integrar el equipo del área programática y de articulación , participando en instancias de coordinación, planificación y capacitación tanto en Montevideo como en el interior del país.

, participando en instancias de coordinación, planificación y capacitación tanto en Montevideo como en el interior del país. Colaborar en la elaboración de un plan de regulación y protocolización de políticas de cuidado.

Recolectar información y contribuir al diseño de mecanismos de supervisión , contralor e indicadores.

, contralor e indicadores. Elaborar los informes técnicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del área.

Sistematizar la información disponible en función de los distintos objetivos y requerimientos del área.

Elaborar insumos técnicos que aporten información relevante para la planificación de las políticas de cuidados.

Plazos de inscripción y canales de comunicación en Uruguay Concursa

Los interesados deben presentar la documentación excluyente y a valorar, a través del portal Uruguay Concursa: https://www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya abrió y finaliza el viernes 12 de junio de 2026.