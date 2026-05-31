Tras Diálogo Social, gobierno unifica transferencias de Mides y sube montos, pero duda si quitar condicionalidades

El gobierno confirmó que incluirá en la próxima Rendición de Cuentas una reforma de simplificación del sistema de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tal como se desprende del informe final del Diálogo Social. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, indicó que se destinará un aumento de US$ 30 millones en 2027 para las prestaciones.

A priori, el gobierno tenía previsto subir el valor de las prestaciones, pero no necesariamente su unificación. Sin embargo, jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconocieron que el sistema “fragmentado” actual ha evidenciado “ineficiencias”, principalmente de cara a alcanzar la cobertura deseada de personas y hogares.

En diálogo con El País, el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández, dijo que existe “un consenso amplio de que este sistema de transferencias dirigido a los menores de edad está fragmentado y genera ineficiencias desde el punto de vista de la gestión, así como dificultades y obstáculos para el acceso a las prestaciones”.

El “objetivo central” es “determinar una única asignación familiar para hogares que tengan menores de edad”. Si bien tienen objetivos distintos, la unificación del sistema y la inversión para aumentar las prestaciones “van de la mano”.

“Facilitando el acceso, vamos a corregir lo que se denomina error de exclusión, por aquella gente que debería recibir y no está recibiendo prestaciones, mientras que incrementar los montos tiene que ver con mejorar la situación económica de los hogares”, agregó el jerarca.

Hace unos días, el presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó que se seguiría el camino de unificar instrumentos “que hoy están dispersos”.

Asimismo, Fernández dijo que se pretende establecer una normativa que logre “converger” transferencias como las asignaciones familiares de la Ley 15.084, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social (TUS), el Bono Crianza y el beneficio Bienvenido Bebé.

Uno de los puntos clave de la propuesta que adopta el Poder Ejecutivo es la presencia de menores en el hogar beneficiario, pues a eso apunta esta reforma.

“Por ejemplo, si yo percibo TUS y no es por tener menores en mi hogar, no estoy involucrado en esta ley. Son muy pocos, porque la mayoría de los hogares a los cuales nosotros llegamos, que son los más vulnerables, tienen menores de edad. Esto hace que deje de funcionar como funciona hoy y se genere una nueva prestación, que no tiene nombre todavía”, explicó.

Fachada del edificio sede del Banco de Prevision Social. Foto: Estefanìa Leal

También aclaró que la inversión anunciada por Oddone es para el incremento de montos más que nada, pues la unificación es prácticamente de “costo cero”, más allá de que se destinen recursos “marginales” para cuestiones como “desarrollos informáticos”.

Uno de los puntos más polémicos propuestos en el Diálogo Social es la eliminación de las condicionamientos para las transferencias. Según el informe final, la idea se basa “en la evidencia sobre el bajo impacto de las contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria, así como sus efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Sin embargo, el gobierno aún no definió si incluirá esto en la Rendición de Cuentas. “Está en discusión, no está claro si se va a tomar. Hay que ver, porque tiene que pasar por el Parlamento también”, comentó el jerarca.

En el desarrollo interno del Diálogo Social, hubo objeciones al respecto. Cabildo Abierto -único partido político de oposición que participó- planteó que “podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, durante conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

A su vez, desde las cámaras empresariales se entendió que “se trata de un complemento de acciones que le corresponden al individuo y a servicios que tiene que prestar el Estado como salud y educación”. En su lugar, “se propone instrumentar mecanismos de interacción con aquellos que no cumplan las condiciones y dotar de gradualidad en el tratamiento de la condición para evitar la suspensión directa automática”.

Nicolás Lasa, director de Desarrollo Social del ministerio, fue quien participó del proceso del Diálogo Social en representación de la cartera. Según afirmó a El País, la idea de unificar el sistema ya se había manejado con anterioridad, incluso durante el gobierno anterior, “por ejemplo, con el planteo de empezar a tener ventanillas únicas para trámites entre Mides y BPS (Banco de Previsión Social)”.

Del documento final, aseguró que en este rubro se sigue el “camino” propuesto “a grosso modo”. Uno de los puntos que se estableció es que quienes ya perciban un monto por determinadas transferencias, tras la aplicación de esta reforma, no cobrarán menos dinero, más allá de que se reduzca el número de prestaciones. “No es un régimen regresivo, a todo el mundo se le asegura el piso de lo que ya tiene”, dijo.

Entre las propuestas del informe del Diálogo Social -que se encuentra público en su sitio web oficial- que adoptará el gobierno, se incluyen “montos diferenciales según nivel de vulnerabilidad” y “montos per cápita progresivos (crecientes con el nivel de vulnerabilidad y sin escalas de equivalencia), tomando como referencia el valor de una Canasta Básica Alimentaria”, así como “un refuerzo adicional para embarazadas y niños de entre cero y tres años de edad de un 50% adicional al monto de referencia de cada estrato”.