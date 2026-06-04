UTEC abrió un llamado laboral con un sueldo superior a $ 226.000: requisitos para postularse

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para director de educación para planificar, diseñar, implementar, gestionar y liderar la dirección de educación. Ofrecen una remuneración de $ 226.804 mensual nominal, con una dedicación de 40 horas semanales. La persona desempeñará sus funciones en institutos de la UTEC en las ciudades de: Rivera, Fray Bentos, Durazno y Minas.

Según expresa la UTEC en las bases del llamado: "La dirección de educación (DE) tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en la planificación estratégica de la UTEC con relación a la oferta educativa de carreras de pregrado, grado, posgrado y educación continua nacional e internacional, coordinando y planificando la educación universitaria para asegurar la calidad y pertinencia de los programas de estudios".

Para la UTEC, el propósito general del puesto de director de educación es asumir la responsabilidad de la gestión del área educativa, su desarrollo y sus recursos. Debe asesorar al Consejo Directivo Central y al secretario general sobre la política educativa y la proyección social de la institución. También debe promover el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

Las funciones y tareas a ejecutar por el director de educación se detallan en las bases del llamado, entre las que se encuentran: elaborar la planificación de corto, mediano y largo plazo para el área educativa y articular con los grupos de investigación que trabajan en temáticas de educación.

Alumnos en el aula. Foto: ANEP.

Requisitos excluyentes y valorados para postularse al cargo en la UTEC

Requisitos excluyentes

Formación académica Título universitario y formación de posgrado en áreas relacionadas a la de educación , ciencia, tecnología, ingeniería, o formación equivalente.

, ciencia, tecnología, ingeniería, o formación equivalente. Formación en áreas vinculadas a la educación. Experiencia Contar con una experiencia comprobable de al menos cinco años en ejecución y gestión de proyectos/programas educativos y de vinculación con el medio, de carácter multi e interdisciplinarios de educación universitaria .

de al menos cinco años en ejecución y gestión de proyectos/programas educativos y de vinculación con el medio, de carácter multi e interdisciplinarios de . Experiencia en proyectos de investigación en el área de educación y gestión académica.

Experiencia docente universitaria y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Conocimientos específicos

Español nivel alto/nativo.

Estudiantes fuera de la UTEC Foto: Archivo El País

Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación Maestría o doctorado en área del conocimiento o en áreas vinculadas a la educación.

Formación específica en educación superior o tecnológica. Experiencia Antecedentes acreditados en gestión académica dentro del área de educación en instituciones terciarias de formación profesional en áreas tecnológicas.

Articulación de acuerdos interinstitucionales, así como procesos de internacionalización.

Antecedentes en temas de acreditación educativa, gestión de calidad e investigación tecnológica.

Experiencia en modelos de trabajo por objetivos e indicadores Conocimientos específicos Dirección y articulación de equipos de alto nivel de formación.

Negociación con agentes nacionales e internacionales (públicos, privados, organismos internacionales, entre otros).

Conocimientos en temas de inclusión, educación tecnológica .

. Inglés nivel medio (B1/B2 o equivalente).

(B1/B2 o equivalente). Manejo de plataformas informáticas relacionadas a la gestión para el área educativa y tecnologías de educación a distancia.

¿Cómo postularse al cargo de desarrollador Genexus en Inefop?

Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC en la publicación Ref. "DE 1/26" hasta el 21 de junio inclusive. Se pueden enviar consultas a la casilla de correo electrónico: capitalhumano@utec.edu.uy.