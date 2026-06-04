UTEC abrió un llamado laboral con un sueldo superior a $ 226.000: requisitos para postularse
La Universidad Tecnológica abrió un registro de aspirantes para gestionar su área académica en el interior. Conocé los requisitos excluyentes y los plazos de inscripción.
La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para director de educación para planificar, diseñar, implementar, gestionar y liderar la dirección de educación. Ofrecen una remuneración de $ 226.804 mensual nominal, con una dedicación de 40 horas semanales. La persona desempeñará sus funciones en institutos de la UTEC en las ciudades de: Rivera, Fray Bentos, Durazno y Minas.
Según expresa la UTEC en las bases del llamado: "La dirección de educación (DE) tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en la planificación estratégica de la UTEC con relación a la oferta educativa de carreras de pregrado, grado, posgrado y educación continua nacional e internacional, coordinando y planificando la educación universitaria para asegurar la calidad y pertinencia de los programas de estudios".
Para la UTEC, el propósito general del puesto de director de educación es asumir la responsabilidad de la gestión del área educativa, su desarrollo y sus recursos. Debe asesorar al Consejo Directivo Central y al secretario general sobre la política educativa y la proyección social de la institución. También debe promover el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
Las funciones y tareas a ejecutar por el director de educación se detallan en las bases del llamado, entre las que se encuentran: elaborar la planificación de corto, mediano y largo plazo para el área educativa y articular con los grupos de investigación que trabajan en temáticas de educación.
Requisitos excluyentes y valorados para postularse al cargo en la UTEC
Requisitos excluyentes
Formación académica
- Título universitario y formación de posgrado en áreas relacionadas a la de educación, ciencia, tecnología, ingeniería, o formación equivalente.
- Formación en áreas vinculadas a la educación.
Experiencia
- Contar con una experiencia comprobable de al menos cinco años en ejecución y gestión de proyectos/programas educativos y de vinculación con el medio, de carácter multi e interdisciplinarios de educación universitaria.
- Experiencia en proyectos de investigación en el área de educación y gestión académica.
- Experiencia docente universitaria y de trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Conocimientos específicos
- Español nivel alto/nativo.
Requisitos no excluyentes (valorados)
Formación
- Maestría o doctorado en área del conocimiento o en áreas vinculadas a la educación.
- Formación específica en educación superior o tecnológica.
Experiencia
- Antecedentes acreditados en gestión académica dentro del área de educación en instituciones terciarias de formación profesional en áreas tecnológicas.
- Articulación de acuerdos interinstitucionales, así como procesos de internacionalización.
- Antecedentes en temas de acreditación educativa, gestión de calidad e investigación tecnológica.
- Experiencia en modelos de trabajo por objetivos e indicadores
Conocimientos específicos
- Dirección y articulación de equipos de alto nivel de formación.
- Negociación con agentes nacionales e internacionales (públicos, privados, organismos internacionales, entre otros).
- Conocimientos en temas de inclusión, educación tecnológica.
- Inglés nivel medio (B1/B2 o equivalente).
- Manejo de plataformas informáticas relacionadas a la gestión para el área educativa y tecnologías de educación a distancia.
¿Cómo postularse al cargo de desarrollador Genexus en Inefop?
Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC en la publicación Ref. "DE 1/26" hasta el 21 de junio inclusive. Se pueden enviar consultas a la casilla de correo electrónico: capitalhumano@utec.edu.uy.
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