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El País Información Política

Yamandú Orsi se mantiene afuera del top 10 en el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica

El presidente según este informe, realizado entre el 7 y el 11 de setiembre, tiene 20,3% de imagen "muy buena", 17, 4% "buena", 21,1% "mala" y 38,0% "muy mala".

El País
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14/09/2026, 18:17
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Yamandú Orsi, presidente de la República
Yamandú Orsi, presidente de la República
Foto. Estefanía Leal/El País.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se mantiene en el puesto 13°en el ranking de presidentes de la consultora argentina CB publicado en setiembre.

El informe de CB dice que "los tres presidentes mejor valorados en el ranking de setiembre por sus ciudadanos" son Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza este mes con el 69,0% de imagen positiva y 28,3 de imagen negativa; Nayib Bukele, de El Salvador, con 66,2% a favor y 29,9% en contra; y Abelardo De la Espriella, de Colombia, con 53,6% y 41,6% respectivamente.

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En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Bernardo Arévalo de Guatemala, quien se ubica en el último lugar con 28,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela, con 28,8%; y luego José Raúl Mulino de Panamá, con 32,1% de aprobación entre sus ciudadanos.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader de República Dominicana, con una suba de +2,7 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz de Bolivia presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −8,9 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.

Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data

Orsi, según este informe realizado entre el 7 y el 11 de setiembre, tiene 20,3% de imagen "muy buena", 17, 4% "buena", 21,1% "mala" y 38,0% "muy mala". Un 3,2% no sabe o no contesta. En comparación con el informe anterior el mandatario tuvo un breve repunte, pasando de 37,5% al actual 37,7%.

Yamandú Orsi
Presidente Yamandú Orsi durante acto oficial en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.
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