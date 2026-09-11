Por El Niño, intendentes plantearon a Orsi “flexibilizar” las transferencias condicionadas del gobierno

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la estancia de Anchorena, en Colonia, a los intendentes de todo el país para abordar un tema que preocupa tanto a las autoridades nacionales como departamentales: la llegada y las potenciales consecuencias del fenómeno de El Niño, que ya ha afectado parte del territorio y se espera se extienda hasta mayo de 2027 con repercusiones más graves.

El planteo de los jefes comunales ya había sido trasladado a Orsi en el Congreso de Intendentes, donde el primer mandatario también se había comprometido a concretar la reunión, con un asado, aunque fue cordero con ensalada lo que comieron finalmente.

En un ambiente distendido —en el que también se hizo un minuto de silencio por los 122 años de la muerte de Aparicio Saravia—, la mayor parte del tiempo se destinó a analizar el impacto de El Niño, que puede generar inundaciones, aumentar el número de evacuados y provocar daños en calles, viviendas y caminería.

Hubo, por parte de los jerarcas departamentales, un pedido para “flexibilizar” las condiciones para la ejecución de parte de los recursos que las intendencias reciben del gobierno nacional.

Se trata de dos tipos de transferencias, a partir de los US$ 4.000 millones acordados en 2025: las condicionadas (por las que se reclamó) y las de libre disposición.

El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, resumió a El País que además de tratarse el tema de los fondos económicos extras —los créditos en organismos internacionales por US$ 750 millones para planes de contingencia—, el gobierno se comprometió a establecer nuevos mecanismos que permitan flexibilizar también condiciones técnicas— del Fondo de Desarrollo del Interior, por ejemplo— para utilizar esos recursos con el fin de agilizar y llevar adelante obras como desagües pluviales o limpiezas de zonas inundables en lo previo.

En rueda de prensa, Orsi aclaró que los fondos de organismos internacionales son de “contingencia, por lo que están previstos para ser utilizados después que ocurra la emergencia”.

Antes y después

Por tanto, los intendentes plantearon que esos fondos están “atados”, mientras que hay otros costos inesperados —de prevención para mitigar el impacto— en la que están incurriendo actualmente las comunas departamentales.

“Evidentemente hay trabajos que hay que hacer antes. Fundamentalmente con drenajes y trabajos en algunos cursos de agua. Eso hay que irlo resolviendo hoy. La preocupación legítima de los intendentes es que los planes que tenían trazados para este año se les trastocan porque hay que apurar obras. Y la pregunta es: ¿de dónde salen los recursos? Como esos fondos no están, el compromiso del gobierno nacional es que los recursos gastados en las obras de carácter extraordinario que se están realizando ahora sean repuestos. Hoy tenemos varias líneas de transferencias y buscaremos los caminos”, confirmó el presidente, con el objetivo de llevar “tranquilidad” a la población.

No obstante, se es consciente de que, aunque hay algunas zonas en las que el fenómeno puede impactar en mayor medida, todavía “no se sabe cómo ni dónde te va a pegar”.

“La clave está en ser rápidos a la hora de ejecutar. Hay que ser verticales y tener elasticidad a la hora de responder. Hablamos de acceso a combustible, materiales, adelanto de alguna obra. Los Cecoed y el Sistema Nacional de Emergencias ya cuentan con stock de colchones, material de limpieza. Eso se está haciendo. Pero cómo no sabemos bien cuánto impactará en cada lugar, nos estamos preparando. Se están generando centros de acopio más allá Montevideo, ahora hay uno en Durazno”, afirmó.

Frente a la cantidad de personas desplazadas y evacuadas que se esperan —el gobierno estimó en 25.000 y 5.000, respectivamente—, el primer mandatario dijo que se está realizando un relevamiento de los lugares de refugio existentes y que va a haber nuevos.

Al mismo tiempo, algunos intendentes ya plantearon la posibilidad de que deban incurrir en gastos de alquiler si la infraestructura disponible no alcanza para alojar a los miles de afectados. “Hasta eso estuvo sobre la mesa, que no lo teníamos y lo incorporamos”, añadió Orsi.

Orsi confirmó a Enciso presencia en Florida

En diálogo con El País, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, informó que el presidente de la República le confirmó, durante un mano a mano, que estará presente cuando el papa León XIV visite Florida el 8 de noviembre.

Sobre la reunión en Anchorena, destacó lo positivo de que exista el “ámbito de trabajo” con el Poder Ejecutivo y que se irá monitoreando en forma conjunta las eventuales situaciones de emergencia que vayan surgiendo en los próximos meses.

Por su parte, el intendente de Flores, Diego Irazabal, subrayó la importancia de la instancia con el presidente. “Somos en definitiva los que estamos gobernando Uruguay, a nivel nacional y de los departamentos. Para eso nos eligió la gente: lo que nos está pidiendo es que trabajemos todos los días y que la política partidaria quede de lado por ahora. No podemos, por la agenda de los partidos y de los parlamentarios, andar viendo si vamos o no a Anchorena”, apuntó en respuesta a algunos cuestionamientos.

En líneas generales, se valoró que los recursos estén comprometidos “antes, en el durante y en el después” para la recomposición de caminería y calles.

No obstante, también hubo algunos reclamos por parte del intendente de Cerro Largo, Christian Morel, quien planteó que hace algunas semanas hubo departamentos afectados por inundaciones y evacuaciones —como el suyo— y pidió por una mejor coordinación con el gobierno nacional de cara al futuro, comentaron a El País participantes de la reunión.

