"Los fondos van a estar": Orsi se reunió con los 19 intendentes en Anchorena por el fenómeno de El Niño

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este jueves una reunión con los 19 intendentes en la estancia presidencial Anchorena en Colonia. Uno de los temas que se trató en el encuentro fue la preparación para los efectos del fenómeno el Niño, que las autoridades estiman que provocará un total de 25.000 personas desplazadas y más de 5.000 evacuadas.

El gobierno anunció a mediados de agosto que logró créditos contingentes por un monto de U$S 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para hacer frente a las consecuencias del evento. Sobre esto, Orsi dijo en rueda de prensa a la salida del encuentro que estos fondos están previstos "para cuando ocurra la emergencia".

Garantía de recursos y coordinación con los 19 intendentes

"Evidentemente hay trabajos que hay que hacerlos antes, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con drenajes y en algunos cursos de agua; eso se puede ir resolviendo hoy", sostuvo el mandatario. Según explicó, los intendentes tienen una preocupación "legítima" de que los planes previstos "se les trastoquen un poco". "La preocupación es de dónde sacamos los recursos", indicó.

Detalló que los fondos estarán "en el momento que se precisen", y lo que a día de hoy se requiera para realizar tareas de prevención "nosotros [el Ejecutivo] nos comprometemos a reponerlo".

Orsi reunido con los 19 intendentes. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia.

"Buscaremos los mecanismos, hoy tenemos varias líneas de transferencias, pero la tranquilidad a los intendentes y a la población de que si se tocan algunos de los recursos, no quiere decir que después no se repongan, todo se va a reponer", subrayó. "El compromiso es: los fondos para lo que ocurra van a estar", añadió.

El mandatario sostuvo que no se sabe "cómo y dónde va a pegar" el fenómeno climático. "Se trabaja en las urgencias necesarias", apuntó.

"Como no sabemos cuanto impactará en cada lugar, lo que estamos haciendo es preparándonos y generando centros de acopio más allá del centro de Montevideo, ahora hay uno en Durazno", recordó. Indicó además que ya hay intendencias a las que se les está enviando combustibles o "algún material extraordinario".

"Tenemos que estar bien preparados, dando las garantías de que lo que se gaste o ejecute, se reponga", sostuvo. Según explicó Orsi, se le planteó a los intendentes "aceitar" los mecanismos para que estos sean "más rápidos de ejecutar".

Reunión de Orsi y los intendentes en Anchorena. Foto: Camilo Dos Santos/El País.

Relevamiento de refugios y posibles alquileres para los desplazados

Con respecto a las personas que viven en zonas que podrían inundarse, Orsi dijo que se está haciendo "un relevamiento" de los lugares que funcionarán como refugios. "Los que existían y los que tiene que haber", explicó.

"Si uno analiza las cifras que se están manejando, no nos va a alcanzar; algunos intendentes plantearon que van a tener que gastar en alquileres, y lo incorporaremos en el dossier de condiciones o mecanismos a atender en caso de que ocurran cosas que no queremos que pasen", añadió el mandatario.