Encuesta de Equipos: el 51% de los uruguayos desaprueba la gestión de Yamandú Orsi y el 28% la aprueba

La consultora Equipos presentó este martes su última encuesta acerca de cómo evalúan los uruguayos la gestión del presidente Yamandú Orsi. De acuerdo al estudio, un 51% de la población desaprueba la gestión del mandatario, un 28% la aprueba y un 21% que no aprueba ni desaprueba. El saldo es negativo (-23).

"La foto al terminar agosto y comenzar setiembre es de saldo negativo", subrayó Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, a la hora de presentar la encuesta en Subrayado (Canal 10).

Según explicó el director de Equipos, los actuales resultados del mes de agosto son "un poquito mejores" que la evaluación del mes de junio, cuando la aprobación del presidente fue de 26% y la desaprobación de 53%, teniendo un saldo negativo de -27.

"Es un momento en el que el gobierno y el presidente parecen encontrar algo de aire, los resultados son pequeños, están dentro del margen de error de la medición, pero en un sentido positivo", acotó Zuasnabar.

Los cambios "estuvieron entre los votantes de la oposición"

En tanto, entre quienes votaron al Frente Amplio en la segunda vuelta de las elecciones de 2024, la aprobación es de 46%, la desaprobación de 31%, y un 23% que no aprueba ni desaprueba o no sabe o no contesta.

Zuasnabar explicó que los cambios de esta encuesta en comparación con la anterior "estuvieron entre los votantes de la oposición". En ese sentido, entre quienes votaron a la Coalición Republicana en el pasado balotaje de noviembre de 2024, un 10% aprueba la gestión de Orsi, un 15% no aprueba ni desaprueba o no sabe o no contesta y un 75% desaprueba.

En la anterior medición de junio, la aprobación entre votantes de la Coalición Republicana era de 5% (aumentó cinco puntos), y la desaprobación era de 82% (bajó siete puntos). "Hay como cierto alivio o descompresión entre los votantes de oposición, en un presidente que intenta mantener buenos vínculos", destacó Zuasnabar.

El presidente Yamandú Orsi

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 11 y el 31 de agosto de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 710 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.