Yamandú Orsi recibirá este miércoles a Álvaro Delgado, encuentro que cerrará las reuniones con la coalición

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá en la Torre Ejecutiva, este miércoles, al máximo representante del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El encuentro será el último de los que el mandatario viene teniendo en estos últimos días, de forma bilateral, con los referentes de los partidos de la coalición republicana, aunque también se mantuvieron reuniones con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

La cita entre el jefe de Estado y el excandidato nacionalista tendrá lugar sobre las 14.30 horas de la próxima jornada. Delgado había adelantado que la instancia se iba a realizar, más allá de las primeras molestias que el Partido Nacional había transmitido a Orsi, luego de la conferencia de prensa que hizo el partido de gobierno el pasado 24 de agosto, en la que se responsabilizó a Luis Lacalle Pou del caso Cardama. Que esto se hiciera al mismo tiempo que se solicitaba un encuentro con la oposición había llevado a los blancos a pedir la postergación del diálogo con Orsi.

Este mano a mano que tendrán mañana será "después de las declaraciones absolutamente fuera de lugar del Frente Amplio vinculando a Lacalle Pou", dijo Delgado días atrás, en rueda de prensa.

"Pedimos postergación de la reunión que iba a ser en conjunto. Nos transmitió que su idea era ir convocando a los partidos políticos de a uno", expresó entonces el presidente de los nacionalistas.

Esta situación, asimismo, generó algunos momentos de tensión a la interna de la coalición republicana, como informó El País. Porque el promotor de estos encuentros fue el propio colorado Andrés Ojeda, que luego tuvo que negociar con los nacionalistas para encontrar el "formato" que contemplara las sensibilidades del Partido Nacional —la idea original era hacer una única reunión entre Orsi y todos los referentes de la coalición, pero esto no se puede hacer porque los blancos lo rechazaban.

El formato que se encontró fue, precisamente, este: reuniones individuales que comenzaron el pasado viernes —Ojeda fue el primero en ser recibido por Orsi— y que culminarán este miércoles.

El objetivo de Ojeda, y que Orsi compartió enseguida, era que Uruguay pudiera dar una buena imagen en la previa al discurso que dará el presidente uruguayo en la Asamblea de las Naciones Unidas a fines de este mes. La preocupación del senador, que transmitió al presidente cuando le propuso su idea, era que había "fondos de inversión norteamericanos" que estaban viendo "con preocupación" los altos niveles de "crispación interna del sistema político uruguayo".