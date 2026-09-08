La advertencia del rector de la Udelar sobre la lectura tras las pruebas PISA: "No podemos delegar"

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, habló sobre los resultados de la pruebas PISA 2025 que se conocieron este martes y advirtió sobre la necesidad de seguir trabajando en la compresión de texto, una categoría en la que los estudiantes uruguayos siguen bajando.

Las pruebas PISA 2025 miden cuánto logran aplicar los estudiantes de 15 años lo aprendido en matemática, ciencias y lectura. Uruguay mostró "relativa estabilidad", según el reporte: mejoró el promedio en ciencias, se mantuvo en matemática y cayó en lectura respecto del mismo análisis realizado en 2022. Uruguay está por debajo del promedio de la OCDE aunque está entre los mejores junto a Chile en América Latina.

El hábito de la lectura frente al consumo audiovisual y la inteligencia artificial

Consultado al respecto en entrevista con En Clave País, Cancela dijo que necesita "mirar y entender con detalle" los resultados que se difundieron esta mañana, pero que "es importante seguir trabajando como país en incorporar el cambio en la sociedad", que no solo en Uruguay sino a nivel internacional "deja mucho la lectura y pasa mucho a lo audiovisual".

"El refuerzo de la lectura sigue siendo una competencia muy básica y fundamental, no podemos delegar solamente en una inteligencia artificial que escriba o que lea por nosotros", explicó.

Cancela afirmó que las instituciones siguen dando "esa pelea por la calidad, por la excelencia de la educación" y que en ese marco hay que "revisar" algunos mecanismos. En un trabajo en conjunto con otras instituciones educativas, afirmó, están pensando cómo "asegurar" el trayecto que empieza un niño en Educación Inicial, pasa por Primaria, Secundaria y luego por la educación superior, ya sea en la Udelar, en la Utec, en UTU o en formación docente para que tenga "un camino que le permita desarrollar su vocación con las mejores herramientas".

Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República, en entrevista con En Clave País. Foto: Mateo Vázquez

Medidas de seguridad en las facultades tras intento de femicidio en Medicina

El rector reconoció seguir "conmocionado" y "preocupado" por el intento de femicidio que se registró hace una semana en la Facultad de Medicina. "Una tentativa de femicidio en un local universitario nos atraviesa a todos y todas en la universidad, más cuando sabemos que es un emergente de una situación terrible en la sociedad que es la violencia basada en género", expresó en entrevista con En Clave País.

El pasado viernes el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, en el marco del análisis de la situación, resolvió suspender las clases en todas las facultades al menos hasta este martes, día en que habrá una nueva reunión y se decidirá cómo seguir.

"Todos estos días han sido de reflexión y trabajo", expresó Cancela, quien aseguró que de todas formas la universidad no tiene formas de prevenir una situación de este tipo: "Las formas de evitar esta situación están en el cambio social. La institución es una parte de la sociedad".

Consultado acerca de los antecedentes que se habían registrado previamente Liceo N°1 de Salinas con este mismo estudiante, que fueron denunciados por sus excompañeros, Cancela indicó que "institucionalmente no estaban identificados" porque actualmente no existe un mecanismo de intercambio de información sobre trayectorias educativas entre la Udelar y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Esa coordinación está dentro de un plan ya diseñado y que está intentando ponerse en marcha, afirmó: "No le podemos echar una culpa a Secundaria en esto, no tenemos un mecanismo institucional por el cual Secundaria nos envíe esa información. Es parte del plan, hoy todavía no está".

Dentro de la Udelar "hasta donde sabemos nunca hubo institucionalmente una señal de alerta" con el agresor, agregó.

Con respecto a medidas de seguridad, puntualizó que "las facultades van definiendo" cuáles aplican. En algunas hay personal de control de acceso o también cámaras de seguridad: "En este caso no hubiera cambiado nada. La persona que cometió el intento de femicidio era un estudiante, no había ninguna prohibición de acceso".

Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República, en entrevista con En Clave País. Foto: Mateo Vázquez

El femicida de Valentina Cancela y la modalidad de exámenes presenciales

Sobre otro caso que causó conmoción en los últimos días, que fue la noticia de que el femicida de Valentina Cancela estaba cursando en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración vía virtual pero que asistía al centro de estudios para realizar pruebas, el rector de la Udelar explicó: "Esta persona no estaba asistiendo a clases, está en privación de libertad, está como varios cientos de personas haciendo estudios en privación de libertad, en general desde los centros de reclusión salvo quienes tienen permiso para salir. En este caso particular, por disposiciones del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) las pruebas se hacían presencial, concurría específicamente el día de las pruebas, un entorno bastante controlado".

Cancela explicó que "para la Udelar es un estudiante y las medias de seguridad son las que determina el organismo en el cual cumple la privación de libertad". De todas formas, tras el revuelo causado, contó que "se le va a permitir tomar las pruebas a distancia también".