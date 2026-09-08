Pruebas PISA 2025: Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y empeoró en Lectura

Este martes se difundieron a nivel global los resultados de las pruebas PISA 2025, de las que Uruguay participa desde 2003, y que miden cuánto logran aplicar los estudiantes de 15 años lo aprendido en Matemáticas, Ciencias y Lectura. El resultado fue variado, con mejoras y desmejoras dependiendo de la disciplina.

“En el corto plazo (2022-2025), Uruguay presenta, a grandes rasgos, un escenario de relativa estabilidad en los logros de esta nueva cohorte de 15 años, con variaciones según el área evaluada”, remarcó el reporte ejecutivo.

En PISA 2025, Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemáticas y tuvo un descenso en Lectura, respecto a la pasada edición (PISA 2022). Los resultados de Aprendizaje en el mundo digital se conocerán a principios de 2027.

Uruguay reportó un promedio de 404,9 puntos en Matemática (cuatro puntos menos frente a 2022), 423,2 en Lectura (siete puntos menos) y 444,5 en Ciencias (diez puntos por encima), de acuerdo con los datos que se conocieron en la madrugada de este martes, hora uruguaya.

A nivel regional, Uruguay se destaca con un desempeño promedio 46 puntos superior al promedio latinoamericano en Ciencias y 35 puntos superior en Matemática y Lectura.

En el escenario internacional, Uruguay se ubica 40 puntos por debajo del promedio de la OCDE en Ciencias y Lectura, y casi 60 puntos por debajo en Matemática.

En Ciencias, el área foco de esta edición, Uruguay presenta junto con Chile los desempeños más altos de América Latina —sin diferencias significativas entre ambos—, una posición que comparte también con Chile en Matemáticas.

En relación con la evolución de Uruguay entre 2015 y 2025, el país mejoró en Ciencias, aunque muestra una tendencia a la baja en Matemáticas y Lectura.

Asimismo, entre 2006 y 2025 se observa una leve caída en los desempeños promedio en Matemáticas, estabilidad en Lectura y una ligera tendencia de mejora en Ciencias, agregó el reporte.

Las pruebas PISA 2025 se realizaron en Uruguay entre agosto y setiembre de 2025. Participaron unos 6.700 estudiantes de 15 años de 225 centros de todo el país. Esta mañana se realizará la presentación oficial de los resultados a nivel local.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que impulsa el estudio llevado adelante en 91 países y economías, busca medir las capacidades de los adolescentes para su inclusión social y ciudadana.

Las pruebas PISA establecen niveles de desempeño en las respectivas áreas, que van del 1 al 6. El nivel 2 se considera, históricamente, el “umbral mínimo esperado para una adecuada inclusión y participación en las sociedades contemporáneas”, indica el reporte ejecutivo.

En las pruebas PISA 2025, el porcentaje de estudiantes que lograron un nivel 2 o superior en Ciencias fue de 64,2%; en Matemática llegó a 42,1% y en Lectura fue de 56,6%. A excepción de Ciencias, hubo una caída en el porcentaje de quienes llegaron a las competencias mínimas en Matemática y Lectura, frente a PISA 2022, y ediciones anteriores.