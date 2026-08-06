Presidente de ANEP dijo que paro tras agresión es "un poco irracional" y sindicato de maestros salió al cruce

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), rechazó este jueves los dichos del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, que afirmó más temprano que el paro decretado tras la agresión a una maestra es una decisión "un poco irracional".

"Hay una decisión que es legal, que es legítima, pero parece un poco irracional, más cuando se han activado desde Primaria todos los recursos que existen, desde reforzar la seguridad de la inspección, seguir el tema con la Policía y la Fiscalía, se dispuso la internación de ese docente. Realmente un hecho lamentable que afecta a todas las escuelas de Montevideo", afirmó Caggiani en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Escolar con túnica y moña frente a escuela pública. Foto: Archivo El País

Por su parte, desde el sindicato respondieron que las medidas tomadas por la institución "no están claras" y recordaron que el maestro separado del cargo tras la agresión contaba con múltiples antecedentes por episodios de violencia.

"Acá el docente fue separado de su cargo en marzo, porque tenía a cargo niños y niñas. Ya iban transitando cinco meses y no había resolución jurídica", puntualizó a Telemundo Paola López, dirigente del sindicato de maestros,

Además, rechazó los dichos de Caggiani y aseguró que la medida tomada por el sindicato es "totalmente racional". "Lo entendemos totalmente racional porque la defensa de los derechos laborales de cualquiera de nuestros afiliados es pertinente. Acá la situación pudo haber sido peor si este docente estaba en una escuela, como Primaria lo había permitido en reiteradas ocasiones, con antecedentes ya denunciados", añadió.

Paro de maestros en Montevideo: ¿cómo funcionan los comedores?

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) anunció un paro en Montevideo por una agresión contra una maestra ocurrida en un local administrativo de la Inspección Oeste. Se trata de una paralización de actividades durante toda la jornada, con una movilización de los docentes hacia la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) al mediodía.

En este contexto, la DGIP informó que "ante la convocatoria de paro decretada por Ademu Montevideo" y "teniendo en cuenta que no es posible organizar escuelas sede y a efecto de garantizar la alimentación de los estudiantes que asisten a los servicios de alimentación de las instituciones del departamento" se informa lo siguiente: "Los alumnos de instituciones que se encuentren abiertas recibirán la alimentación en forma habitual. Los alumnos de instituciones que permanecen cerradas podrán almorzar en el centro más cercano a su domicilio en el horario de 11:30 a 13:00".

Ademu emitió una declaración en la que expresó su "más enérgico repudio" a la agresión sufrida por una maestra en su lugar de trabajo y estableció "responsabilidad de la DGEIP en esta situación" ya que "no se actuó en tiempo y forma frente a un caso con múltiples antecedentes violentos".