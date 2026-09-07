Diputados trata proyecto para prohibir venta de bebidas energizantes a menores, con un visto bueno desde el MSP

La Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Representantes continuará analizando este miércoles el proyecto de ley para prohibir la venta y expendio de bebidas energizantes en menores de 18 años, presentado por la diputada nacionalista María Fajardo, que cuenta con el apoyo del Frente Amplio.

La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media,de 2024, anunciada en 2025, marcó un salto en el consumo de bebidas “energizantes” en los últimos años, en niveles similares al de la ingesta de alcohol, que lidera el ranking.

“Es una bomba de sustancias químicas que tienen un impacto en la salud en el sistema neurológico, reproductivo, respiratorio, inmunológico”, dijo meses atrás sobre estas bebidas la docente de la Unidad Académica de Toxicología, de la Facultad de Medicina (Universidad de la República), Alba Negrin.

“Este proyecto surge por la preocupación de muchos padres que plantean que sus hijos ingieren en forma abusiva estas bebidas y, además, las combinan con alcohol”, marcó Fajardo, el miércoles pasado, en la comisión, sobre el consumo de “latitas de colores, tan lindas”, en relación a su presentación en góndolas.

El proyecto, presentado en la anterior legislatura, fue reflotado en este período, donde primero fue analizado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, y en abril pasado fue derivado a la Comisión de Adicciones.

El diputado frentista Federico Preve afirmó que es un proyecto “bienvenido”, que aborda un tema de “alta problemática y poca conciencia” en la sociedad, con un consumo que tiene una "repercusión en la salud que es importante". El también neurocirujano planteó el “fuerte círculo de retroalimentación con el alcohol” de las bebidas energizantes, que tienen una “maquinaria comercial muy fuerte”.

Preve propuso cambiar el término “bebidas energizantes” por "bebidas analcohólicas suplementadas", como en otras legislaturas; así como incorporar un etiquetado de advertencia de consumo que no ocupe “menos de un 15% del envase”, y “prohibir propagandas que asocien estos productos con cuestiones positivas en el rendimiento psicológico, físico o cognitivo en las vidas cotidianas”, señaló.

El diputado agregó que mantuvo un "intercambio informal" con la directora general de la Salud, Laura Llambí, quien le transmitió que “está de acuerdo con el proyecto y con algún agregado adicional que lo potencie”. En tanto, pidió contar con la visión del MSP sobre el tema.

“Nosotros estamos en condiciones de votarlo”, agregó el diputado oficialista Luis Gallo. Las autoridades de la Junta Nacional de Drogas (JND) se expidieron “a favor” del proyecto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “debería dar su opinión”. Tras ello, se podría aprobar un proyecto de ley que “le va a hacer mucho bien a la sociedad”, estimó.

En tanto, el diputado blanco José Luis Satdjian planteó que si el MSP y la Dirección General de la Salud están de acuerdo, podrían mandar un informe para evitar la visita, y “avanzar rápidamente” en un tema está "hace meses" en el Parlamento.

Por su parte, Nicolle Salle, diputada de Identidad Soberana, se mostró a favor del proyecto y propuso invitar a otra delegación, como el Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, para tener más información sobre “qué regular específicamente o cómo expresarlo en el proyecto”, dijo.

En comisión, que se volverá a reunir este miércoles, se resolvió enviar citaciones al MSP, la JND, el Departamento de Toxicología del Clínicas, la Universidad de la República (Udelar) y la industria que comercializa las bebidas energizantes.