FA apoya proyecto del PN y avanza un plan para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años

El proyecto de ley para prohibir la venta y expendio de bebidas energizantes en menores de 18 años, que presentó la diputada nacionalista María Fajardo en la pasada legislatura, avanza ahora en el Parlamento ante al respaldo que recibió del oficialismo en la última sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados.

"Si bien la cultura popular adjudica a estas bebidas un valor 'energético' lejos está ese extremo de reflejar la realidad. Los ingredientes de la bebidas energizantes, como la cafeína, son drogas estimulantes del sistema nervioso central que aumentan el estado de alerta y disminuye la sensación de fatiga física y mental, de manera similar a como operan las anfetaminas", remarca el proyecto de ley.

“Mi idea no es poner al gobierno en un aprieto; esto lo tengo recontra claro. Sin embargo, es claro que debemos hacer algo, no sé si por el camino de este proyecto, mejorándolo, cambiándolo o de otra forma”, dijo Fajardo esta semana en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, según consta en la versión taquigráfica.

“Con todo respeto le digo a todo el mundo que hay que meterse en este tema para conocerlo, y hay que estudiarlo porque no llega a la gente. Ni los padres saben que no está bueno beber esto ni que se mezcle con alcohol. Según las encuestas es alevoso cómo los jóvenes están consumiendo estos productos”, agregó la diputada blanca.

Fajardo también planteó que “hay mucha plata en juego”, y recordó que cuando presentó el proyecto en el período pasado “apareció inmediatamente” personal de una reconocida marca de estas bebidas “a buscarnos para hablar”.

“El compromiso de que vamos a ponerle el ojo y estudiarlo bien va a estar”, sostuvo el diputado frenteamplista Luis Gallo, quien dijo conocer “los lobbies y la presión que ejercen cuando uno modifica estructuras económicas muy importantes”. Además, marcó que cuando la diputada planteó que la llamaron de una empresa "sabía de qué hablaba, y a nosotros también nos van a llamar", agregó.

“Me parece que es un tema de suma importancia y depende de nosotros, del Poder Legislativo, dar un pasito. Esto no depende del Poder Ejecutivo ni de la Junta Nacional de Drogas, porque cuando se prohíbe algo tiene que ser mediante la ley, y las leyes se hacen acá”, dijo Gallo.

“Todos acá consideramos que es muy importante tomar medidas al respecto. De hecho, para mí es un horror ya el consumo de refrescos en los jóvenes y en los niños, así que imaginen cómo considero esto. Además, veo la liviandad con que toma en cuenta este tema, que en los grupos de jóvenes está totalmente normalizado”, dijo, en tanto, la diputada de Identidad Soberana, Nicolle Salle.

En línea con los otros legisladores, el diputado frentista Federico Preve dijo estar “de acuerdo” con el proyecto, y resaltó que aborda “uno de los más importantes problemas de salud pública que tenemos hoy en la población”, ya que está vinculado con “una adicción que no está percibida por la sociedad”, en referencia a la cafeína o taurina.

“El consumo de este producto genera arritmias frecuentes y crisis de ansiedad; además, desencadena crisis epilépticas, trastornos de atención, hiperactividad, síndrome de abstinencia, y un mayor índice de intoxicación etílica porque, obviamente, la fase de alcoholización lleva a la depresión del sistema nervioso, y esto estimula y hace que se tome más cantidad de alcohol”, agregó Preve, en relación a la mezcla de estas bebidas con alcohol entre los jóvenes.

“Yo creo que a este problema hay que afrontarlo y que no hay que darle más vueltas. Sin duda, creo que deberíamos trabajarlo durante este año y llegar a una resolución”, indicó el diputado nacionalista Andrés Grezzi. “Es impresionante el consumo”, acotó.

“El problema es que el consumo de las bebidas energizantes —mal llamadas estimulantes— ha crecido más de diez veces en los últimos años; además, el 70 % o el 80 % de los jóvenes que las consumen lo hacen con alcohol”, remarcó.

"Uno ve estos productos en las góndolas de los supermercados. Además, los envases tienen colores y dibujos que impactan, y eso también lleva al consumo; será porque las latas son lindas, o por lo que sea, pero lo cierto es que tienen un marketing importante”, dijo Grezzi.

“Los que somos médicos sabemos que el consumo de estas bebidas acarrea riesgo cardiovascular y neurológico, así como que genera ansiedad”, agregó el blanco, quien puntualizó que las consultas por el consumo “son más frecuentes de lo que pensamos”.

Impacto

La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, realizada a adolescentes de entre 13 y 17 años en 2024, anunciada el año pasado, marcó un salto en el consumo de bebidas “energizantes” en los últimos años, en niveles similares al consumo de alcohol, que lidera el ranking.

El 82% de los estudiantes declararon haber consumido bebidas energizantes alguna vez en su vida, 66% declaró haberlo hecho en el último año y el 37% en el último mes. En las tres franjas, hubo un incremento respecto a 2021, año en que se hizo la anterior encuesta.

La docente de la Unidad Académica de Toxicología, de la Facultad de Medicina (Universidad de la República), Alba Negrin, explicó cuando se conocieron estos datos que estas bebidas, con presentaciones llamativas suponen un riesgo para los jóvenes porque la cafeína, que es la sustancia más conocida de las bebidas energizantes, “da dependencia farmacológica”.

“Es una bomba de sustancias químicas que tienen un impacto en la salud en el sistema neurológico, reproductivo, respiratorio, inmunológico”, dijo Negrin. Tras puntualizar que estas bebidas contienen “cafeína, taurina, conservantes, azúcares o edulcorantes, colorantes, saborizantes y estabilizantes”.

El gobierno lanzó en diciembre pasado, la Junta Nacional de Drogas (JND) lanzó, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), la campaña ToxiMix, para concientizar a los jóvenes y a las familias de los riesgos de consumir bebidas energizantes y alcohol.