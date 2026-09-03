"No lo vamos a cambiar de clase, ni a echarlo": la respuesta del liceo a quienes alertaron del atacante de Medicina

En las últimas horas se hicieron virales dos audios que registran una reunión mantenida entre las autoridades del liceo de Salinas y los estudiantes del centro —mantenida el año pasado—, en la que reclamaban que el joven que atacó esta semana a una estudiante de Medicina sea "cambiado de clase" y que "se coloquen cámaras" en el centro educativo.

El encuentro entre los estudiantes y las autoridades tuvo lugar luego de que el joven, entonces alumno de ese liceo, se lo denunciara por supuestamente masturbarse junto a una compañera de clase. En los audios, los adolescentes no se muestran conformes con las medidas tomadas hasta el momento por los funcionarios y reclaman "que se haga algo".

"No lo vamos a cambiar de clase, no se va a cambiar de liceo, no lo vamos a echar, ni lo vamos a suspender quince días", señala una de las funcionarias que dialoga con los jóvenes, en los audios a los que accedió El País y cuya autenticidad fue confirmada por participantes en dicha reunión.

Luego, la misma mujer afirma que "van a tener que hacer una reunión de padres" para tratar el tema, ya que los estudiantes "no cambian de actitud". "Si ellos no entienden lo que estamos haciendo lo hablaremos con los adultos, es la verdad muy fea la postura", agregó.

"Yo igual con el compañero no tengo trato, no le hablo mal ni nada porque para mí ya no existe. No lo saludo, tampoco discuto con él", plantea uno de los jóvenes.

Ante la solicitud de que se pongan cámaras en el centro, la funcionaria plantea que "no se van a poner". "Si secundaria viene y pone cámaras, bárbaro, nosotros no vamos a poner. Y no vamos a estar mirándolos por las cámaras (...) No vamos a convertir esto en una correccional", señaló.

Más adelante en la discusión la funcionaria plantea que los jóvenes tienen que "ser conscientes" y poder "salir un minuto de esta situación".

"No están entendiendo, seguimos en la misma. Cuándo lo van a suspender, cuántas veces tiene que volver a pasar, porqué el compañero sigue sentado acá, porqué lo tengo que tratar con respeto. Porque es una persona y un compañero", agrega la mujer.

Otro funcionario, también presente en la reunión, plantea por su parte que se está "trabajando en el tema". El País se comunicó con Secundaria por este tema, que declinó hacer declaraciones por el momento.

La denuncia pública de los exestudiantes del liceo de Salinas

"Durante años convivimos con actos inaceptables de su parte, que incluyeron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acosos sistemáticos a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", señalaron desde el grupo de exestudiantes en un comunicado difundido este miércoles.

Además, puntualizaron en la misiva que el joven tenía "expresiones verbales violentas" contra sus compañeras mujeres regularmente. Por ejemplo, "hay que matarlas a todas" u "ojalá pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso".

"Todas estas situaciones fueron notificadas y conversadas reiteradas veces con las autoridades del liceo. Direcciones y docentes fueron testigos de lo ocurrido a lo largo de los años. Si bien fuimos escuchados, jamás fuimos respaldados ni protegidos", aseguraron.