Joven que atacó a una compañera en Medicina tuvo actitudes violentas en el pasado, según exalumnos de su liceo

Tras el intento de femicidio de una estudiante en el anexo de la Facultad de Medicina, un grupo de excompañeros del Liceo N°1 de Salinas, al que concurría el agresor, realizó una denuncia pública en el que relata situaciones de "violencia y acoso" de las que el joven fue protagonista.

"Durante años convivimos con actos inaceptables de su parte, que incluyeron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acosos sistemáticos a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", señalaron desde el grupo de exestudiantes.

Anexo de la Facultad de Medicina, donde fue apuñalada estudiante de 19 años este martes 1 de setiembre. Foto: Estefanía Leal/El País.

Además, puntualizaron que el joven tenía "expresiones verbales violentas" regularmente. Por ejemplo, "hay que matarlas a todas" u "ojalá pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso".

"Todas estas situaciones fueron notificadas y conversadas reiteradas veces con las autoridades del liceo. Direcciones y docentes fueron testigos de lo ocurrido a lo largo de los años. Si bien fuimos escuchados, jamás fuimos respaldados ni protegidos", aseguraron.

Comunicado emitido por el grupo de exalumnos del liceo de Salinas N°1. Foto: Gremio Estudiantil del Liceo de Salinas en Instagram.

La vicepresidenta Carolina Cosse también se expresó durante las últimas horas sobre el episodio. "La violencia de género es intolerable. Tenemos que hacer más, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias y como sociedad no podemos mirar para otro lado", señaló en su cuenta de X.

Toda mi solidaridad y absoluto respaldo a la comunidad universitaria ante el horror ocurrido ayer en la Facultad de Medicina.



La violencia de género es intolerable. Tenemos que hacer más, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Los discursos que naturalizan la violencia… — Carolina Cosse (@CosseCarolina) September 2, 2026

El comunicado emitido por la Udelar: "Hecho extremadamente grave y doloroso"

El Consejo Directivo Central de la Udelar emitió una resolución durante la noche del miércoles en la que se compromete a "brindar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar a la estudiante agredida y a la comunidad de la Facultad de Medicina, así como a fortalecer, mediante los caminos institucionales y colectivos correspondientes, las políticas que aborden de manera integral las situaciones de violencia basada en género, los problemas de salud mental, y todas las acciones necesarias, para seguir construyendo espacios libres de violencias".

Desde la casa de estudios señalaron que durante la jornada del miércoles se abordará la situación en los espacios curriculares universitarios. Además, se le encomendó a los equipos de Decanato de los distintos servicios universitarios que, en coordinación con sus comisiones de género y comunicación, realicen "talleres de reflexión y concientización los días jueves 3 y viernes 4 de setiembre".

También se le encomendará al Rectorado, junto a los espacios de género de la Udelar, la elaboración de un plan de acción basado en las políticas y ordenanzas existentes en la materia.

Investigan el caso como intento de femicidio: señalan conducta "obsesiva" de agresor

Según explicó el director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, el comisario mayor Richard Gutiérrez, el ataque está siendo investigado como un intento de femicidio. Tanto el agresor como la víctima tienen 19 años y son estudiantes de la Facultad de Medicina.

Con respecto a la denuncia que se realizó, Gutiérrez dijo que "según testigos habrían visto una conducta bastante persecutoria de parte de este joven, y se cataloga como obsesiva por algunos testigos, de querer algún otro tipo de vínculo para con la joven, la cual siempre lo rechazó".

La joven fue apuñalada dos veces: una en el abdomen y otra en la cara. Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, señaló durante la tarde del martes que la estudiante "está fuera de peligro".

Aclaró que "obviamente está en una mezcla de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta". Ese shock se extiende al resto de estudiantes testigos de la situación, indicó Briva, con los que el equipo de Psicología Médica de la facultad trabajará a partir de mañana previendo "una secuela de estrés postraumático".