Rocco, DT de Danubio: "Si pararon por algo que pasó afuera de la cancha, ingresar al estadio es bastante más grave"

Al clásico cántico de "jugadores..." tras el segundo gol de Montevideo City Torque ante Danubio por Copa AUF Uruguay (2-0) se le sumó una situación mayor, cuando en el tiempo adicional varios hinchas invadieron el terreno de juego del Charrúa y empujaron a Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez. De hecho se puede observar desde un video que circula en redes sociales, como el primero intenta evitar la confrontación, pero aún así es agredido. Aunque ya pasaron varias horas y aún no se pronunció públicamente, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) se comunicó de manera extraoficial con miembros del plantel y se reunirá este mediodía para evaluar los pasos a seguir, es decir, si para o no la actividad por la agresión en cancha a sus jugadores.

"Supongo que si pararon el fútbol por Rentistas-Cerrito, con una situación que fue afuera de la cancha y con otro tipo de desmán, yo creo que ahora, por un ingreso a un estadio, a empujar a un jugador o querer agredir, eso es bastante más grave", expresó el entrenador de la Franja, Leonel Rocco, en diálogo con Ovación.

Bueno hay video de los incidentes de Danubio, están locos no pueden hacer eso. pic.twitter.com/d0xcfxKXFe — ObdulioHinchayCapitan⚫️⚪️ (@Wanderfull1902) September 2, 2026

"Siempre hay algún desubicado, te da pena sobre todo por los pibes (la mayoría eran juveniles), lamentablemente es con lo que tenemos que convivir", añadió Rocco sobre el suceso y confirmó que todos los futbolistas están sanos.

La policía, que según el DT tuvo una escasa presencia, tardó en accionar e incluso quien salió al cruce fue el arquero Kevin Martínez, que intercambió golpes con el hincha hasta que fue separado por sus compañeros.

"Hasta hoy no había visto lo de Kevin, en vivo no lo vi porque entré directo corriendo cuando vi ingresar a la gente, fui a separar", confesó y relató la situación: "Creo que primero empujaron a Balatti, que estaba de espaldas, luego me acerqué a Seba (Rodríguez), que lo quería sacar, hasta que me dice 'pará que estoy hablando'. Estaba discutiendo medio fuerte pero bien. No hubo golpes, porque donde le pegaran a algún jugador ahí sí se armaba, éramos más nosotros que los que hinchas que habían entrado y uno empezó a pedirle a los demás que ingresaran".

Poca presencia policial: "Había cuatro o cinco"

Los fanáticos pudieron ingresar porque en el Charrúa no hay un alambrado que separe el campo de juego de las tribunas, sobre lo que el entrenador expresó: "Es muy fácil pasar, también los que evalúan el partido habrán pensado que Danubio-Torque no era un partido de alto riesgo, lo que pasa es que en el momento de Danubio tenían que haber previsto que podía haber algún tipo de situación... No sé si habían cuatro o cinco policías dentro de la cancha, no alcancé a ver, pero no había muchos, eran muy pocos, creo que eran más los que entraron que los policías".

Ante la consulta de si el ambiente estaba caldeado desde antes, Rocco explicó: "No, el ambiente estaba muy bien, empezaron con tamboriles, alentando, un primer tiempo que había sido bueno, todo muy bien. El gol empezó a cambiar eso por insultos y en el segundo gol cortaron los tambores y eran puteados por todos lados. El resultado fue lo que fue marcando la ira".

¿Para la Mutual?

"La Mutual se reúne hoy al mediodía y no sé qué determinación van a tomar, pero supongo que si pararon el fútbol por Rentistas-Cerrito, con una situación que fue afuera de la cancha y con otro tipo de desmán, creo que ahora, por un ingreso a un estadio, a empujar a un jugador o querer agredir, es bastante más grave. Es una agresión directa, se metieron en la cancha, es grave", reconoció Rocco.

A la espera de las novedades, el plantel entrenará esta tarde y, de no pararse el fútbol, Danubio recibe el sábado a Peñarol en Jardines del Hipódromo (15:00).

"Es complicado, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, no hemos tenido ningún tipo de problema hasta ayer (por el martes)", respondió ante la consulta de si es la primera vez que se enfrenta a esta situación siendo entrenador del club.

Por último, en relación a cómo está en el equipo, aseguró: "Los vemos muy bien los muchachos, con un deseo enorme de revertir esto. Es fútbol, se dan rachas y hay que cortarlas. Es ganar un partido, se corta la racha, cambia energía, que es lo que estamos buscando. Nosotros estamos confiados, trabajando muy bien, con la disposición de todos. Hemos pasado un montón de situaciones de estas y se sale".

El partido

Sebastián Rodríguez defendiendo la camiseta de Danubio. Foto: Ignacio Sánchez.

En la cancha Danubio había tenido un comienzo optimista de partido, no pudo traducir en la red su mejor momento y tras el ingreso de Facundo Pizzichillo promediando el segundo tiempo, Montevideo City Torque dominó y Nahuel da Silva terminó por sentenciar el triunfo con un doblete en los últimos 15 minutos de juego.

El Ciudadano igualó en su grupo de la Copa AUF Uruguay al franjeado y Peñarol, pero este último deberá jugar su partido aún ante Atenas, quien cierra la tabla sin unidades. Recordar que clasifican dos por serie y los cuatro mejores terceros.