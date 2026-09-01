Montevideo City Torque vs. Danubio por Copa AUF Uruguay: el Ciudadano debuta en el torneo, frente a la Franja
El equipo de Marcelo Méndez recibe en el Charrúa al de Leonel Rocco, que en su primera presentación le dio vuelta el partido a Atenas tras comenzar perdiendo 2-0.
Montevideo City Torque debuta en la Copa AUF Uruguay a partir de las 20:15 horas ante un Danubio que ya había tenido su estreno.
El Franjeado —de mal andar en la Liga AUF Uruguaya— viene de revertir un 0-2 ante Atenas, para vencerlo por 3-2 en Jardines.
Montevideo City Torque vs. Danubio
Hora: 20:15
Televisa: DSports Uruguay +, DGO y Flow.
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