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El País Ovación Fútbol

Montevideo City Torque vs. Danubio por Copa AUF Uruguay: el Ciudadano debuta en el torneo, frente a la Franja

El equipo de Marcelo Méndez recibe en el Charrúa al de Leonel Rocco, que en su primera presentación le dio vuelta el partido a Atenas tras comenzar perdiendo 2-0.

El País
El País
01/09/2026, 20:23
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Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque.
Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque.
Foto: Estefanía Leal.

Montevideo City Torque debuta en la Copa AUF Uruguay a partir de las 20:15 horas ante un Danubio que ya había tenido su estreno.

El Franjeado —de mal andar en la Liga AUF Uruguaya— viene de revertir un 0-2 ante Atenas, para vencerlo por 3-2 en Jardines.

Montevideo City Torque vs. Danubio

Hora: 20:15
Televisa: DSports Uruguay +, DGO y Flow.

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