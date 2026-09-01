Investigan como intento de femicidio ataque a estudiante de Medicina: señalan conducta "obsesiva" de agresor

El director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, comisario mayor Richard Gutiérrez, señaló que la Policía trabaja con la hipótesis de una tentativa de femicidio en el caso de la estudiante de 19 años que fue apuñalada este martes. Según explicó en rueda de prensa, tanto la joven como el hombre involucrados tienen 19 años y son estudiantes de la Facultad de Medicina. Además, indicó que no existen denuncias previas ni antecedentes.

Gutiérrez remarcó que la investigación se lleva adelante con cautela debido a que se trata de un caso “muy delicado” y advirtió sobre el riesgo de que exista “mucho morbo” en torno a este tipo de situaciones. En ese sentido, señaló que hay aspectos que permanecen reservados por tratarse de elementos propios de la investigación.

Con respecto a la denuncia que se realizó, Gutiérrez dijo que "según testigos habrían visto una conducta bastante persecutoria de parte de este joven, y se cataloga como obsesiva por algunos testigos, de querer algún otro tipo de vínculo para con la joven, la cual siempre lo rechazó".

El jerarca transmitió además un mensaje a la ciudadanía y sostuvo que la violencia basada en género “es seria” y “delicada”, además de atravesar “todas las edades y estratos sociales”. Consideró que, en este caso, “seguramente hubo cuestiones previas que pudieron haber dado aviso”, algo sobre lo que, afirmó, "la sociedad debe reflexionar y trabajar".

Gutiérrez indicó que no hubo terceras personas heridas y que el agresor no opuso resistencia durante su detención. Con la información primaria disponible, explicó que "se trataba de un vínculo entre dos estudiantes que compartían la misma carrera".

Por último, informó que la joven se encuentra estable y que al momento de la conferencia de prensa estaba siendo atendida.

Anexo de la Facultad de Medicina, donde fue apuñalada estudiante de 19 años este martes 1 de setiembre. Foto: Estefanía Leal/El País.

Joven herida de dos puñaladas

La víctima presenta dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la cara. Se encuentra internada en un centro de salud tras ser trasladada por la emergencia que llegó al lugar.

El victimario se encontraba con la joven cuando fue detenido. Se hizo presente en el lugar Personal de Zona 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo y Policía Científica. Se trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

En un comunicado, la Facultad de Medicina informó sobre la suspensión de las actividades tanto en el Edificio Alpargatas como en el Edificio Central. Los cursos "se retomarán el miércoles 2 de setiembre".

Facultad de Medicina en el barrio La Aguada, Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

"Fuera de peligro"

Por su parte, el decano de Facultad de Medicina, Arturo Briva, expresó este martes en rueda de prensa que el “hecho desgraciado” generó conmoción a toda la Universidad de la República.

Detalló que el episodio ocurrió inmediatamente al término de una clase, y confirmó que el agresor era compañero de generación de la víctima. “En principio lo que estamos haciendo, en compañía del rector (Héctor) Cancela, es acompañar a la familia de la agredida”, añadió.

El decano tuvo contacto con la joven y el equipo médico que la está atendiendo, e indicó que “está fuera de peligro”. Aclaró que “obviamente está en una mezcla de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta”.

Titulo. La Facultad de Medicina busca que médicos que no completaron su formación lo puedan hacer con un plan “personalizado” para cada uno. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Ese shock se extiende al resto de estudiantes testigos de la situación, indicó Briva, con los que el equipo de Psicología Médica de la facultad trabajará a partir de mañana previendo “una secuela de estrés postraumático”.

En cuanto a la eventual adopción de medidas de seguridad, el decano dijo que primero se aguardará a los resultados de la investigación policial y las recomendaciones que la Policía pueda dar a la Universidad.

“En ningún caso los funcionarios de la universidad están para controlar este tipo de situaciones que son verdaderamente excepcionales. Nosotros tenemos un perfil de funcionarios que cumplen tareas de seguridad, sí, pero no estamos pensando que un estudiante va a atacar a otro”, advirtió.

En ese sentido, mencionó que se evaluarán los próximos pasos con “la cabeza fría”, sin colaborar con un “estado de pánico generalizado” dado que se pueden contar “con los dedos de la mano” aquellos casos similares.

Más adelante se contactará a la familia del detenido para “entender cuál es la situación”.