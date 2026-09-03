Vecinos se organizan para limpiar playas de Montevideo: cómo surgió la iniciativa y el reclamo a la IMM

María Eugenia Siri es vecina del barrio de Pocitos y suele bajar regularmente a la playa para hacer deporte. La semana pasada, durante la jornada del 23 de agosto notó que había más basura de la habitual sobre la arena, pero le restó importancia.

Luego, el 24 de agosto, cuando se dirigió nuevamente a la zona, se encontró con más basura en la arena y tomó una decisión: el 25 de agosto, que no trabajaba, limpiaría la zona. Siri se contactó con una amiga, Valentina, compraron varias bolsas y juntas fueron a la playa a limpiar.

"Entristece la situación, porque es un lugar que siempre está lleno de gente, niños, y verlo así era horrible", explicó a El País. La actividad les llevó varias horas: arrancaron a las 14:30 y terminaron cerca de las ocho de la noche. Otros vecinos se acercaron al lugar, las felicitaron por la iniciativa y también dieron una mano.

"Nos dijeron que no estaban conformes con la situación, que la basura estaba ahí desde hace días. Muchos otros pidieron guantes y se quedaron a juntar con nosotros", explicó.

Bolsas de basura luego de que vecinos limpiaran la playa de Pocitos. Foto: @maruusr en X.

Cuando terminaron la actividad los vecinos dejaron las bolsas con los residuos recogidos lejos de la orilla, ya que no podían moverlas por su peso. Siri envió un mensaje a la Intendencia de Montevideo explicando que habían limpiado la playa y que estaban las bolsas para su retiro. Si bien no recibió respuesta, las bolsas fueron retiradas para la mañana del 26.

Desde la comuna confirmaron a El País que no se realizó la limpieza en la playa durante la jornada del feriado del 25 y que las bolsas fueron levantadas por personal de la IMM durante la jornada del 26.

¿Cómo es el cronograma de limpieza de la comuna?

En la actualidad, el cronograma de la limpieza de las playas va de lunes a sábados, en un proceso que combina acciones tanto "mecanizadas" como "manuales" y se abordan tanto la arena como los otros sectores de las playas. Los domingos, por otra parte, se mantiene el servicio con tareas de "repaso", para atender los residuos generados.

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Según confirmaron a El País desde el equipo de Desarrollo Ambiental de la comuna, está previsto adquirir un nuevo equipamiento destinado a la limpieza de playas. En concreto, se trataría de tractores y accesorios especiales, y, por ahora, la comuna se encuentra en el proceso de armado de la compra.

"Intervenciones en lugares donde se ve el abandono de la limpieza"

A raíz de la jornada del 25 de agosto surgió un grupo de Whatsapp para coordinar ese tipo de actividades nuevamente, al que se sumaron varios vecinos con el correr de los días. El próximo lugar en que el que harán una jornada de limpieza será en Buceo.

"La idea es hacer ese tipo de intervenciones en lugares donde se ve el abandono de la limpieza. Por lo que estuvimos viendo, la Playa del Buceo esta bastante sucia, por lo que estamos organizando ir para ahí", señaló.

"Es importante dejar en claro que no hay nadie que nos financie, solo somos un grupo de gente que se fue uniendo por la jornada, y que pensamos seguir adelante por el gran interés que hubo", agregó.

Aquellos que quieran unirse pueden comunicarse con la misma Siri, al 094 220 511.

"Debería prender una alarma bastante clara"

Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, señaló a El País que el hecho de que "haya vecinos organizándose para salir a limpiar una playa debería prender una alarma bastante clara en la Intendencia".

"Está buenísimo el compromiso de la gente, pero no podemos naturalizar que los vecinos terminen haciendo el trabajo que tiene que garantizar la IM. La limpieza en Pocitos es un reclamo permanente y hace falta una respuesta mucho más firme", agregó.