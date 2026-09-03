Tragedias en rutas: dos muertos y tres heridos por choques durante la noche y la madrugada

Un nuevo siniestro de tránsito fatal se registró en la noche de este miércoles en Paysandú. Fue en la ruta 3, a la altura del kilómetro 362, según informó Policía Caminera.

Lo que se sabe hasta el momento, en base a la investigación primaria, es que chocaron de frente un auto y un camión con zorra, y luego del siniestro quedaron ambos vehículos sobre la faja natural al costado de la carretera.

El conductor del auto, de 35 años, resultó lesionado de gravedad y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Paysandú, pero los médicos constataron su fallecimiento.

Qué declaró ante la Policía el conductor del camión

En tanto el camión con remolque era conducido por un hombre de 62 años cuya espirometría dio cero. Este chofer declaró a la Policía, en el marco de la investigación, que iba de sur a norte cuando otro camión con semirremolque que iba en su mismo sentido intentó adelantarlo; en ese momento, "el auto que circulaba en sentido contrario, para evitar colisionar, se cruza de senda e impacta de manera frontal contra su vehículo".

El otro camión supuestamente involucrado no estaba en la zona cuando llegó la Policía porque continuó su marcha. Posteriormente, en el peaje de Queguay, "fue detenido un camión de similares características al mencionado que podría estar implicado en el hecho".

Ahora la Policía intentará determinar qué fue exactamente lo que pasó.

Siniestro de tránsito fatal en Flores

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Flores. Foto: Policía Caminera

Por otro lado, en la madrugada de este jueves se registró otro siniestro de tránsito pero en este caso en la ruta 3, a la altura del kilómetro 178, en el departamento de Flores.

En primera instancia, la Policía Caminera explicó que "se trataría de una colisión frontal entre dos vehículos" que resultó con un fallecido y tres lesionados.

"Los vehículos participantes serían de nacionalidad argentina y paraguaya", añade el parte oficial, que indica que la ruta quedó "totalmente obstruida".