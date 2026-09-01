Ambas sendas de la Ruta 8 permanecen totalmente obstruidas por un choque entre dos camiones
El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 310, departamento de Treinta y Tres. Uno de los vehículos volcó de forma perpendicular sobre la ruta, por lo que la vía quedó inhabilitada en sus dos sentidos.
La Policía Caminera informó este martes sobre un siniestro de tránsito que dejó la ruta 8 “totalmente obstruida”.
Se trata de dos camiones que colisionaron de forma fronto-lateral sobre las 14:20 horas en el kilómetro 310, departamento de Treinta y Tres.
Uno de ellos volcó de forma perpendicular a la ruta, por lo que ambas sendas quedaron inhabilitadas. El segundo vehículo quedó por fuera de la vía.
Según reportaron desde Caminera de forma primaria, hay tres personas con lesiones leves o de baja entidad.
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