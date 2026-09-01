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El País Información Policiales

Ambas sendas de la Ruta 8 permanecen totalmente obstruidas por un choque entre dos camiones

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 310, departamento de Treinta y Tres. Uno de los vehículos volcó de forma perpendicular sobre la ruta, por lo que la vía quedó inhabilitada en sus dos sentidos.

El País
El País
01/09/2026, 16:29
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Siniestro de tránsito en el kilómetro 310 de la ruta 8.
Siniestro de tránsito en el kilómetro 310 de la ruta 8.
Foto: Policía Caminera

La Policía Caminera informó este martes sobre un siniestro de tránsito que dejó la ruta 8 “totalmente obstruida”.

Se trata de dos camiones que colisionaron de forma fronto-lateral sobre las 14:20 horas en el kilómetro 310, departamento de Treinta y Tres.

Siniestro de tránsito con vuelco en Maldonado y Aquiles Lanza: choque entre auto y taxi dejó una mujer herida

Uno de ellos volcó de forma perpendicular a la ruta, por lo que ambas sendas quedaron inhabilitadas. El segundo vehículo quedó por fuera de la vía.

Según reportaron desde Caminera de forma primaria, hay tres personas con lesiones leves o de baja entidad.

Sargento que protagonizó un choque fatal llevaba en el auto a tres menores del Inau en salida no autorizada

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