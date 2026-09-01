Ambas sendas de la Ruta 8 permanecen totalmente obstruidas por un choque entre dos camiones

La Policía Caminera informó este martes sobre un siniestro de tránsito que dejó la ruta 8 “totalmente obstruida”.

Se trata de dos camiones que colisionaron de forma fronto-lateral sobre las 14:20 horas en el kilómetro 310, departamento de Treinta y Tres.

Uno de ellos volcó de forma perpendicular a la ruta, por lo que ambas sendas quedaron inhabilitadas. El segundo vehículo quedó por fuera de la vía.

Según reportaron desde Caminera de forma primaria, hay tres personas con lesiones leves o de baja entidad.