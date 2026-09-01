Siniestro de tránsito con vuelco en Maldonado y Aquiles Lanza: choque entre auto y taxi dejó una mujer herida

Un importante siniestro de tránsito se registró este martes en la intersección de Aquiles Lanza y Maldonado, en el Barrio Sur de Montevideo, donde un taxi que llevaba a una pasajera colisionó con un auto que trasladaba a un hombre junto a dos niños de cinco y nueve años.

Según informó Telemundo (Canal 12) en el lugar, el taxi circulaba por Maldonado, mientras que el auto particular se trasladaba por Aquiles Lanza. Este vehículo cruzó la intersección e impactó con el taxi.

Tras el violento choque, el auto particular terminó dado vuelta en la acera. De acuerdo al registro al que accedió el citado medio, un peatón que circulaba por la zona estuvo cerca de ser atropellado por el vehículo.

Además del conductor, en el taxi viajaba una mujer que sufrió importantes heridas tras golpearse en la mampara del vehículo luego del impacto. Una emergencia médica llegó a la zona y la trasladó a un centro asistencial.

🔴 AHORA: VIOLENTO CHOQUE EN BARRIO SUR



➡️ Dos niños -de 5 y 9 años- y tres adultos resultaron lesionados tras el siniestro que protagonizaron un taxi y un auto.



📍 Fue en Aquiles Lanza y Maldonado, donde el cruce tiene semáforo.



⚠️ Una grabación a la que accedió Telemundo… pic.twitter.com/lTwn3p8Bf1 — Telemundo (@TelemundoUY) September 1, 2026

En el auto particular viajaban dos menores de edad. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Tránsito cortado en la zona

La división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM), informó que la circulación vehícular se encuentra cortada en el cruce luego del choque.

Los cortes se realizaron en Maldonado y Quijano en sentido al este y en Aquiles Lanza y Canelones. Desde la IMM informaron que personal inspectivo está en el lugar.

📍Maldonado y Aquiles Lanza.



Circulación cortada en:

❌Maldonado y Quijano en sentido al este.

❌Aquiles Lanza y Canelones.



Personal inspectivo se encuentra en el lugar. pic.twitter.com/NWtlG0yshW — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 1, 2026